La Fira Literal es trasllada a mitjans de desembre

La sisena edició de la Fira Literal que estava prevista per als dies 23 i 24 de maig es posposa i es trasllada a mitjans de desembre, en dates encara per precisar. El certamen, que coordina la cooperativa manresana Cultura 21 SCCL i se celebra a l'antiga fàbrica Fabra i Coats del barri de Sant Andreu de Barcelona, congrega cada any editorials, llibreries, biblioteques, professionals de les arts gràfiques i espais de gestió comunitària que treballen en el camp del pensament crític i l'economia social i solidària amb perspectiva feminista i criteris de proximitat. A parer dels organitzadors, «creiem que és un dels esdeveniments europeus del llibre radical més importants de l'any i amb una voluntat professional».

En un comunicat fet públic avui dilluns, els responables de la fira asseguren que «hem esperat tant com hem pogut per prendre aquesta decisió, una decisió que prenem per responsabilitat social, per contribuir a la lluita contra la propagació del virus i per una causa de força major totalment imprevisible».

La nota continua dient que «davant el devastador escenari cultural que ens deixa el coronavirus, sentim la responsabilitat de mantenir una espurna de llum a través del funcionament de la fira. Tot i així, la nostra prioritat és garantir la seguretat i benestar del nostre públic, editorials, llibreries i de totes les persones involucrades a la fira».

Una altra de les conseqüències de la pandèmia és la suspensió de la fira de drets Literal Pro, que s'havia de celebrar els 21 i 22 de maig abans de la Fira Literal. La següent edició tindrà lloc en les mateixes dates de l'any 2021 a Barcelona.

Laura Arau, coordinadora de la fira, explica que «som conscients que moltes editorials i llibreries quedaran tocades després d'aquesta crisi. Treballarem per generar espais per afavorir la (re)construcció de l'ecosistema del llibre, en els propers mesos».