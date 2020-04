El cantant igualadí Roger Argemí publica una cançó per animar els igualadins durant el confinament

El cantant igualadí Roger Argemí ha publicat a les xarxes socials la cançó 'Aixeca't Igualada', amb la qual anima els habitants de la ciutat, i per extensió de la Conca d'Òdena, després que hagi estat una de les zones més afectades de Catalunya per la crisi de la Covid-19. Es tracta d'una cançó a través de la qual Argemí també vol donar les gràcies al col·lectiu sanitari o al que ha seguit treballant en el marc de la crisi per formar part de les activitats essencials. Argemí ha utilitzat un tema del seu disc 'Gravetat', anomenat 'Aixeca't', que ha versionat per adaptar-lo a la situació creada per la pandèmia.