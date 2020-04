Editorials independents busquen no trencar la «cadena» de venda de Sant Jordi

Un Sant Jordi en temps de confinament no podrà ser mai el Sant Jordi convencional.Però comprar llibres i fer-ho ara, a través de les llibreries, sí que es pot fer, sense haver d'esperar al 23 de juliol, data alternativa que avui han acordat llibreters i floristes per celebrar Sant Jordi amb parades al carrer i signatura de llibres.

Comprar ara és el que plantegen 38 editors independents catalans que han fet una crida perquè els lectors adquireixin llibres per Sant Jordi, «tants com us permeti la butxaca», tot i que aquest any no hi hagi parades als carrers el 23 d'abril per la pandèmia del coronavirus. Entre els impulsors de la iniciativa hi ha l'editorial manresana Tigre de Paper, la martorellenca Adesiara i el segell d'origen manresà Angle Editorial.

La proposta vol mantenir totes les «baules habituals de la cadena» en un moment molt delicat per al sector, explica Simón Vázquez, cofundador de Tigre de Paper. I és que l'epidèmia ha interromput l'activitat «en l'època de la gran collita», expliquen els impulsors en un comunicat en el qual no neguen que necessiten «més que mai» la complicitat dels lectors. Sobretot perquè, afirmen, no posseeixen distribuïdores «ni tenim força comercial per oferir tractes preferencials a les llibreries, com sí que han fet els grups Planeta i Penguin. La catàstrofe anunciada no té un altre tallafocs que vosaltres, lectors».

Amb el lema #DesconfinemElsLlibres, els editors independents insisteixen que no es difereixi la compra d'exemplars i i apel·len a la responsabilitat de cadascun dels lectors en un moment «en què no falten sistemes concebuts per facilitar la compra de llibres sense multiplicar moviments».

Conviden a visitar les diferents plataformes possibles per comprar llibres, des de les «grans botigues en línia a llibreries independents preocupades pel risc sanitari o plataformes col·lectives com Libelista o Llibreries Obertes, fins i tot parades virtuals de Sant Jordi». I deixen a la «responsabilitat» del lector/comprador «quin sistema de compra voleu defensar en temps d'epidèmia». Es tracta de saber, diu Vázquez, «a quin comerç vols afavorir».

Els signants del manifest són: Adesiara, AdiA, Afers, Alrevés, Angle, Arcàdia, Bindi Books, Birabiro, Cafè central, Club Editor, Cossetània, Edicions de 1984, Edicions del Periscopi, Edicions Sidillà, El Gall Editor, Eumo, Fonoll, Godall Edicions, Karwàn, La Ela geminada, LaBreu, L'Altra, L'Avenç, Les Hores, Lleonard Muntaner, Mai més, Males Herbes, Mosaics Llibres, Pol·len Edicions, Poncianes, Quid Pro Quo, Raig Verd, Saldonar, Sembra Llibres, Símbol Editors, Tigre de Paper, Viena Edicions.

Campanya #ObrimFinestres

Paral·lelament, l'associació d'editorials independents Llegir en Català ha engegat també aquest dimarts la campanya #ObrimFinestres, en què editors i escriptors recomanaran llibres per promoure la compra de títols d'editorials independents per Sant Jordi. Es proposa que la compra de llibres es faci a través del portal online de llibreries independents Libelista. L'associació especifica que són partidaris de fer l'entrega dels llibres després del confinament, però "entenen i respecten" qualsevol de les propostes escollides. "No volem renunciar del tot a la nostra festa major del llibre. Volem fer dels llibres de Sant Jordi les finestres que ens acompanyen en aquest temps de confinament", ha explicat l'associació en un comunicat. Llegir en Català està formada per Alrevés / Crims.cat, Birabiro Editorial, Edicions Saldonar, Editorial Les Hores, L'Avenç, Raig Verd Editorial, Sembra Llibres i la manresana Tigre de Paper. També s'han sumat a la campanya 10 editorials més: Mai més llibres, Bindi Books, Angle Editorial, Editorial Chronos, Capital books, Apostroph Editorial, Eumo Editorial, Símbol Editors, Cossetània Edicions i Pol·len Edicions.

Adopta una llibreria

Set editorials independents s'han sumat a la campanya "Adopta una llibreria" engegada per Comanegra el divendres passat. La martorellenca Adesiara, Fragmenta, Fonoll, Sidillà, Apostroph, Obscura i Trípode, juntament amb Comanegra, oferiran la possibilitat de comprar llibres online i de donar el 30% de la compra a la llibreria que els consumidors triïn. Les editorials vehicularan la venda a través de les seves pàgines web i permetran als compradors escollir si volen rebre els llibres al cap de 3 o 4 dies laborables o quan acabi el confinament. Amb aquesta iniciativa es busca pal·liar, en la mesura del possible, la situació "precària" del món editorial en plena crisi pel coronavirus.

Comanegra, els impulsors de la iniciativa, creuen que ha tingut "una molt bona arrencada", amb un número d'adhesions i compradors que adopten una llibreria "superior" al que esperaven. En el seu cas, han obert una parada virtual amb una pàgina web pròpia on ofereixen la possibilitat de regalar llibres per Sant Jordi i fins i tot de demanar-los signats pels autors.

El director de Comanegra, Joan Sala, explicava, quan es va donar el tret de sortida a la campanya,que la iniciativa s'inspirava i manllevava el nom del projecte "Adotta una Libreria", impulsat per editors i llibreters italians després del seu confinament. En la iniciativa italiana, diverses editorials vinculen les seves vendes en línia durant la quarantena a unes llibreries concretes, les quals s'enduen el percentatge que rebrien en cas de poder fer la venda directament. A diferència de la iniciativa italiana, però, Comanegra deixa la decisió en mans del client, que tria la llibreria dels Països Catalans que vol "adoptar".