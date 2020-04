El Govern aprova un pla de 31 milions d'euros per pal·liar l'impacte econòmic de la Covid-19 en la cultura

El Govern ha aprovat aquest aquest dimarts un pla d'ajut de 31 milions d'euros per la cultura amb l'objectiu de pal·liar l'impacte econòmic que l'aturada per la covid-19 està tenint en el sector, que ha obligat a tancar teatres, cinemes, sales de concerts, museus, biblioteques o arxius i ha cancel·lat cursos, festivals, passions de Setmana Santa i ajornat cites com Sant Jordi.

La iniciativa, recollida en el web "Pla de rescat" dins l'adreça del Departament de Cultura, inclou línies de préstecs, subvencions, línies de compensació per l'impacte econòmic, ajuts per reducció d'ingressos, partides per a la compra de llibres i drets per a biblioteques i aportacions directes a equipaments públics que han hagut d'abaixar la persiana.

Concretament, la línia de crèdit ICF-Cultura i Liquiditat està dotada amb 10 milions d'euros i es poden sol·licitar en quantitats que oscil·len entre els 20.000 i els 300.000 euros, retornables a 5 anys i amb el primer any de carència, de manera que només es paguen interessos. En aquests moments hi ha més de 80 sol·licituds, que es començaran a formalitzar previsiblement aquesta setmana.

L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) valorarà els projectes i s'ha establert un mecanisme amb Institut Català de Finances (ICF) per agilitzar el procediment de concessió.

Per ajudar a pagar els interessos del primer any de la línia de crèdit esmentada, es crea la subvenció "Línia Interessos COVID" a través de l'ICEC. La intenció és injectar liquiditat via préstec sense cost el primer any de crisi. La dotació prevista és de 350.000 euros.

D'altra banda, el Departament de Cultura, a través de les seves entitats, convocarà diverses línies de suport extraordinari per pal·liar els efectes negatius que ha provocat l'aturada de l'activitat cultural amb motiu de l'estat d'alarma. Es tracta d'ajuts directes a les quals s'hi podran acollir tots els destinataris habituals de les línies de subvencions que convoca el Departament.

Concretament es preveuen tres línies. La primera és la línia "Impacte COVID", que faculta l'ICEC per posar a disposició de les empreses una línia dotada amb 8 milions d'euros per fer front a l'impacte immediat de la crisi. Aquesta línia ajudarà a finançar les despeses generades durant el període de crisi des del dia de tancament i inclou despeses d'estructura, de serveis, lloguers, o pagament de quotes. La intenció és crear diversos trams de despesa justificable per no deixar fora ni petites empreses ni tampoc les més grans. La previsió és convocar la línia "Impacte COVID" el mes de juny i no es descarta fer més d'una convocatòria.

Des de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), es posen en marxa una línia d'ajuts directes per compensar les despeses assumides durant l'estat d'alarma. Aquesta línia s'adreça a entitats sense finalitat de lucre i tindrà un import de 3 milions d'euros. El període de sol·licituds estarà obert fins el darrer trimestre de l'any i serà compatible amb subvencions habituals.

La tercera línia de subvenció, gestionada també des de l'OSIC, se centrarà en la reducció d'ingressos produïda per la cancel·lació d'activitats culturals i la suspensió dels contractes en els equipaments culturals. Aquesta línia, de 2 milions d'euros, s'adreça als que hagin vist cancel·lada la seva activitat cultural d'arts escèniques i música, projectes professionals d'arts visuals, activitats contractades per biblioteques, museus, restauració de béns mobles i en treballs d'intervenció arqueològica i paleontològica, i activitats de cultura popular amb entrada de pagament, a més de festivals d'arts escèniques, música i arts visuals amb entrada de pagament. L'ajut serà variable en funció de l'import de pèrdues acreditat.

Ajut a les biblioteques

La conselleria de Cultura també posa en marxa dues ajudes a la compra de llibres per a les biblioteques públiques que sumen en total més de 4 milions d'euros. El Sistema d'Adquisició Bibliotecària per tal que les biblioteques adquireixin novetats en català a les editorials rep 2,2 milions.

A més, els ajuntament reben 1,7 milions en subvencions per a la compra de llibres i diaris per a les biblioteques. Finalment, es destinen 120.000 euros a la compra de llibres electrònics.

El web "Pla de Rescat" del Departament de Cultura recull també les aportacions extraordinàries a fons perdut de 4 milions d'euros per a equipaments culturals que estan vinculats a la Generalitat i han vist com la recaptació per assistència de públic ha quedat anul·lada perquè han hagut de tancar les portes.

Accions finançades amb recursos propis

Per protegir el teixit cultural i contribuir a la represa del sector, el pla que s'ha posat en marxa inclou nombroses accions finançades amb recursos propis pel Departament de Cultura i que es recullen en quatre apartats.

El web "Pla de Rescat" inclou un apartat amb una completa oferta de l'agenda cultural relacionada amb els diferents equipaments vinculats al Departament. El web recull les mesures del Departament de Cultura, però també té un bloc per consultar les mesures d'interès per al sector cultural que han elaborat altres departaments de la Generalitat, l'administració de l'Estat i els d'ajuntaments i diputacions.

Així, inclou el buidatge per oferir un directori universal de les mesures que poden interessar als creadors i empreses culturals. L'evolució de l'i'pacte econòmic de la crisi en la cultura es pot seguir en un apartat que recull dades i indicadors, com per exemple els ERTOS que han afectat el sector amb el nombre de treballadors i empreses afectades. També hi ha mesures anunciades anteriorment, com l'adaptació de la normativa per flexibilitzar les concessions d'algunes subvencions en funció de les noves necessitats detectades.

Bona part de la resta d'actuacions proposades son cobertes per dotacions ordinàries. Els propers dies s'aniran creant nous paquets de mesures i assignant els recursos procedents de la reestructuració del pressupost.