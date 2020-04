Horaci, Pilniak i Rilke també estan disponibles al web

? Els títols que el segell martorellenc no va poder fer arribar a les llibreries a temps, abans del tancament decretat per la pandèmia, són: Dues històries de Praga, de Rainer Maria Rilke, en traducció de Ramon Farrés; Odes, d'Horaci, traduïdes per Jaume Juan Castelló; i Història de la lluna inapagada, de Borís Pilniak, en versió de Miquel Cabal. No obstant aquest impediment, els tres títols es poden adquirir a través de la pàgina web de l'editorial, com la resta de llibres ressenyats en aquest article. D'altra banda, en el catàleg recent del segell martorellenc també s'hi han d'incloure les obres que van començar a sortir a les llibreries després de les vacances estiuenques de l'any passat: Llibre dels avars, de Jàhiz de Bàssora; La història del bon vell i la bonica joveneta, d'Italo Svevo; La taverna, d'Émile Zola; i Divan occidental-oriental, de Johan Wolfgang Goethe.