L'Acadèmia del Cinema Català demana al Govern un compromís "urgent" davant l'aturada del 72% de l'activitat

L'Acadèmia del Cinema Català ha demanat aquest dimarts al Govern un compromís "urgent" davant l'aturada del 72% de les feines relacionades amb l'audiovisual. Una aturada que "evidencia" la fragilitat del sector, amb un 76% de professionals sense estabilitat contractual, i pels quals els efectes de la crisi sanitària "són ja devastadors".

L'Acadèmia exigeix una regulació laboral adequada pel sector, encallada al Congrés dels Diputats des del 2018, i que la Generalitat "compleixi amb les ajudes promeses" en matèria de subvencions i TV3. Segons la primera radiografia feta per l'Acadèmia des de l'inici de la crisi, les sales de cinema perden diàriament 327.000 euros i s'han cancel·lat una cinquantena de rodatges a Catalunya.

L'Acadèmia del Cinema Català demana al govern català i espanyol quatre accions "immediates". La primera, que la Generalitat adapti el suport promès i avanci pagaments d'ajuts concedits i flexibilitzi absolutament terminis i imports de justificacions.

En segon lloc, que es desencalli al Congrés les mesures laborals de l'Estatut de l'Artista que donarien protecció als professionals "intermitents" de l'espectacle en base a unes hores mínimes de contractació acumulades.

En tercer lloc, seguir les recomanacions de l'Observatori Europeu de l'Audiovisual i promoure la difusió del cinema propi amb la posada en marxa d'una programació especial de cinema català a TV3 sota el títol de Cicle Gaudí.

Per últim, es demana resoldre la insuficiència de la cultura audiovisual en l'ensenyament, en moment en què el Departament d'Educació reformula online els plans educatius dels infants i joves. "L'audiovisual català i en català ha de ser una eina de formació", sostenen.



Aturada del sector

Entre les feines afectades per la crisi sanitària hi ha rodatges, estrenes i sales de cinema, projectes en desenvolupament, preproducció i postproducció, així com festivals i docència. El 49% dels acadèmics situa en més d'un 50% la previsió de decreixement de les seves retribucions professionals durant el segon trimestre de l'any. La xifra arriba al 65% si s'hi afegeix els que calculen que els seus ingressos es reduiran entre un 30% i un 50%.

Una cinquantena de rodatges (70% de producció catalana) s'han aturat a Catalunya des del 14 de març: 3 llargmetratges i 6 sèries, a més dels programes i documentals televisius, que suposen al voltant del 20% de les produccions registrades.



Perspectives de les sales de cinema

Pel que fa a les sales de cinema, es calculen pèrdues diàries a Catalunya de 327.178 euros. Si es reobren els cinemes al mes de juny, la perspectiva és d'una davallada d'un mínim del 21% d'espectadors respecte l'any passat. Les 54 sales agremiades han fet ERTO que han afectat al voltant de 2.000 treballadors.

Respecte l'ajornament de les estrenes, el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, augura un reordenament en el calendari del segon semestre del 2020 i part de 2021. "Les noves pel·lícules arribaran més tard al mercat i el ritme d'estrenes es normalitzarà", explica Tarrazón.

Fins al mes de juny, s'han posposat a vuit estrenes catalanes: 'Ofrenda a la tormenta', de Fernando González Molina (Golem); 'Uno para todos', de David Ilundain (A Contracorriente); 'Isaac', de David Matamoros i Ángeles Hernández (Alfa Pictures); 'El cerro de los dioses', de Daniel M. Caneiro (Begin Again); 'L'Ofrena', de Ventura Durall (Alfa Pictures); 'La boda de Rosa', d'Icíar Bollaín (Filmax); 'A Stormy Night', de David Moragas (Filmax) i 'Herencia', d'Ana Hurtado (Begin Again).

Altres produccions catalanes amb l'estrena prevista a la tardor no preveuen que la crisisi per la covid-19 afecti la seva arribada a les sales, com 'Sentimental', de Cesc Gay; 'Libertad', de Clara Roquet; 'Sis dies corrents', de Neus Ballús; o 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés.

Pel que fa als festivals de cinema, dels 17 certamens programats a Catalunya entre la segona quinzena de març i el mes de juny de, s'han ajornat 11 (7 ja tenen noves dates entre juny i tardor), i 2 es mantenen en les seves dates habituals però canvien al format online. Un s'ha cancel·lat i els altres 3 no s'han pronunciat a l'espera de l'evolució de la pandèmia.