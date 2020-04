Llibreters i floristes acorden traslladar Sant Jordi al 23 de juliol

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes ha fixat el dijous 23 de juliol com a data per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa d'aquest any, després de veure's obligats a ajornar aquesta celebració tradicional del 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi.

Ho han acordat tots dos gremis, que agrupen a associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i impressors– així com al sector de la flor, i han animat igualment a tota la ciutadania a celebrar Sant Jordi el 23 d'abril "des de casa", segons un comunicat conjunt.

Ara fa una setmana, la consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga acordava amb representants dels escriptors, els llibreters, els editors i els il·lustradors, celebrar un Dia del Llibre a l'estiu o a la tardor. Ara, sembla que hi ha data. En paral·lel es va pactar que el 23 d'abril se celebri un Sant Jordi virtual, amb la venda en línia activada en les llibreries