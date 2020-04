Castellolí repartirà roses a totes les cases de la població el dia de Sant Jordi

L'Ajuntament de Castellolí farà possible que la tradició del dia de Sant Jordi arribi a cada llar en temps de confinament. Ho farà amb un nou format de Jocs Florals perquè es puguin celebrar des de casa i, a més, s'ocuparà de repartir les tradicionals roses vermelles a tots els domicilis del municipi. La brigada municipal serà l'encarregada de repartir 350 roses, una tasca que farà el mateix dia 23 d'abril per deixar una rosa a cada casa de Castellolí, ja sigui del nucli, dels barris o les masies.

Pel que fa als Jocs Florals, el consistori posa en marxa un nou format perquè tothom hi pugui participar des de casa. Igual que en els anys anteriors, hi ha diferents categories: Primera infància (3-5 anys) que participa amb un dibuix de la diada de sant Jordi; Infantil (6-11 anys) amb una endevinalla, conte, poesia, o còmic; Juvenil (12-18 anys) amb poesia, còmic o relat; i Adult (més de 19 anys), que pot presentar una poesia, relat o conte.

A diferència dels altres anys, a causa de la situació provocada per la COVID19, no es farà un acte presencial sinó que tots els participants hauran d'enviar per correu la seva creació; poden fer una foto en cas del dibuix, o bé fer un petit vídeo d'un minut on expliquen el dibuix, còmic, o bé llegeixen l'endevinalla, el relat, etc.

Amb tot aquest material que rebrà l'Ajuntament (fotos i sobretot vídeos), es farà un muntatge audiovisual que es farà públic el mateix dia 23 d'abril. Així tots els veïns i veïnes el podran veure i celebrar Sant Jordi des de casa seva.

Per a la regidora d'Educació, Sanitat i Benestar Social, Carla Peña, "l'objectiu del Jocs Florals continua sent el mateix que el dels altres anys: fomentar i promoure el gust per l'escriptura creativa i la lectura, però aquest any té un valor extra afegit que és el de ser capaços de superar la distància i la situació que vivim per poder seguir celebrant una de les diades més esperades al nostre calendari de la manera més propera possible".