El concerts d'Els Pets a la Stroika de Manresa es trasllada al 26 de juny

El concert que Els Pets havien de fer el dia 8 de maig a la sala Stroika de Manresa, el primer de la nova gira per celebrar els 35 anys de la banda, s'ha posposat al 26 de juny. Aixi ho han anunciat els organitzadors a tothom qui ja tenia l'entrada comprada des que el passat febrer es va anunciar que la capital del Bages acolliria l'estrena de la nova gira del grup que lidera Lluís Galvadà. Com explica la sala, l'endemà del concert a la Stroika, la banda que completen Falín Cáceres i Joan Reig, actuarà al festival Clownia que, de moment, no s'ha ajornat.

Tot i tenir una nova data, Stroika avisa que "hem de ser conscients que la situació actual no ens permet treballar amb certeses. L'evolució de la pandèmia i l'adaptació de les mesures preventives que actualment desconeixem, fan que no descartem un altre ajornament". Tot i això, la intenció, expliquen, és que el concert de la Stroika "sigui el primer de la gira". La banda també havia de fer una estada a la sala manresana per preparar els directes.

L'entrada prevista per al 8 de maig serà vàlida per al 26 de juny. A qui no pugui assistir en la nova data la sala li retornarà l'import.