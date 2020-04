Joan BonaNit recull al llibre «Història d'un crit» la seva experiència a Lledoners

El manresà Joan Porras, més conegut com Joan BonaNit, porta a les pàgines del llibre Història d'un crit, que publica el segell editorial Comanegra, la trajectòria d'un gest que va esdevenir un símbol. Cada dia, a partir del 4 de juliol del 2018, Porras va començar a anar al pla de Lledoners per donar la bona nit als presos polítics tancats a la presó santjoanenca. La sortida d'aquest relat estava prevista per al mes de març, però el confinament i el tancament de llibreries ho va impedir. En portes del Sant Jordi més estrany, però, l'obra ja està disponible. El llibre, explica Porras, qui es va fer visible per a la majoria de la gent quan va ser cridat a testificar al judici del Procés al Tribunal Suprem, «neix de la necessitat de posar negre sobre blanc un seguit d'anècdotes, moments, sentiments, emocions i inquietuds que han anat passant durant totes aquestes llargues nits. I, sobretot, perquè d'una manera molt diferent, volem seguir mantenint viu l'activisme de Lledoners». -T. M. R.