Olesa celebrarà un Sant Jordi virtual amb entitats, comerços i centres educatius

La regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa està treballant en l'organització d'un Sant Jordi virtual que, malgrat el confinament, permeti als olesans i les olesanes gaudir d'aquesta diada el proper 23 d'abril. Paral·lelament, l'Ajuntament treballa en la celebració ajornada de Sant Jordi, que segons l'acord entre la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes serà el 23 de juliol.

La regidora d'Ensenyament del consistori, Lourdes Vallès, ha destacat que "és un any sense precedents" i que, "tot i que teníem l'esperança de poder fer un Sant Jordi amb les habituals paradetes de llibres i de flors, aquest escenari ha quedat descartat i s'està treballant per aprofitar les noves tecnologies per poder fer, el proper 23 d'abril, una celebració de Sant Jordi virtual". Per fer-ho possible, la regidoria d'Ensenyament està cercant la col·laboració dels centres educatius, entitats i comerços locals, així com dels diferents departaments municipals que habitualment participen en l'organització de la celebració de Sant Jordi. Amb totes les propostes s'elaborarà un programa amb activitats per realitzar al llarg del dia i d'altres amb horari concret. Tot plegat per poder viure una diada igualment festiva, en aquest cas des de casa.

De moment, està clar que una de les activitats que es vol mantenir, de manera virtual, és l'entrega del 28è Premi Sant Jordi infantil i juvenil de conte i narració breu en català 2020. L'Ajuntament reunirà el jurat de manera virtual per decidir el veredicte, que es donarà a conèixer, en directe, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament.