Solsona prepara un Sant Jordi als balcons i a les xarxes

Les regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Solsona i la Biblioteca Carles Morató proposen mantenir viu l'esperit de Sant Jordi, el 23 d'abril, a balcons i finestres i a les xarxes socials.

Una de les propostes passa per decorar un balcó o una finestra de casa amb dibuixos o manualitats que representin algun motiu de Sant Jordi i s'acompanyin de la frase "Un llibre, el millor escut". Per posar-ho fàcil a qui necessiti idees, s'han penjat dibuixos de Jordi Torrent per imprimir i acolorir als webs Infantsdesolsona.cat, Bibliotecasolsona.cat i Ajsolsona.cat. Es demana a tothom que ho faci que comparteixi fotos del resultat final a les xarxes socials amb les etiquetes #SantJordi2020, #SantJordiaCasa, #SantJordialBalcó, #UnLlibreElMillorEscut i #SantJordiSolsona.

Una altra proposta consisteix a què la ciutadania s'animi a recomanar llibres amb vídeos que també es publiquin a Twitter o Instagram amb les etiquetes anteriors i #JoRecomano. Igualment, s'anima petits i grans a explicar un conte amb les etiquetes esmentades i també #JoExplicoUnConte.

Un conte en línia amb col·laboracions especials

Així mateix, la principal aportació de l'Ajuntament a la festa del llibre i la rosa serà un conte en format audiovisual inspirat en la llegenda de Sant Jordi i amb adaptació en llengua dels signes. Es tracta de la representació d'un text de Sílvia Torralba editat desinteressadament per Vilà Produccions i amb diverses col·laboracions especials de ciutadans i professionals solsonins, que es podrà veure en línia als comptes municipals d'Instagram i Facebook.