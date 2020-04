Buhos ha anunciat que publicarà el seu cinquè disc, 'El dia de la victòria', i ha donat a conèixer la primera cançó i el clip del nou treball 'A prop dels deus', una peça que ha servit a la banda per explicar com s'ha sentit en el darrer tram de la seva gira abans de fer una pausa. Buhos publicarà el seu nou treball en un bon moment per al grup, que ha superat els 200.000 seguidors a les xarxes socials i gairebé ha arribat als 7 milions de visualitzacions del seu videoclip 'Volcans'.