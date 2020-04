Amb un preu de «confinament» i invitació personal

? No recordo haver escrit res de tot això arriba avui a les llibreries. A punt per poder-lo adquirir en aquest Sant Jordi confinat. El mateix autor dona quatre raons per comprar-lo «ara»: ajuda les llibreries; inclou una «invitació personalitzada per a un acte singular» (quan es pugui fer); hi ha la possibilitat d'enviament a domicili i té un preu «especial de confinament» de 14 euros; el preu normal serà de 16. La portada del llibre la signa «el meu dissenyador de capçalera, Jordi Mestres» (Estudi +3) i el llibre, a més de la introducció de l'autor, té el pròleg del director d'aquest diari, Marc Marcè («des dels 17 anys que estic vinculat a Regió7», diu) i un epíleg del degà de les lletres manresanes, Josep Tomàs Cabot.

El llibre, com remarca Garcia, té una llista de noms propis amb menció especial en articles. Són aquests:

Manel Fontdevila, Pep Bru, Carles Capdevila, Khaled Khatib, Anna Espinal, Ernest Delicado, Pasqual Maragall, Rosita de les cadires, Paqui Valls, Pere Casasayes, Josep M. Aloy-Fina Tapias, Míriam Ponsa, Adolf Todó, Tatiana Sisquella, Òscar Camps, L'home del meu carrer, La meva veïna que va perdre el mòbil, Rosalia, Ampans, Carles Cases, Marina Garcés i Marie Kondo.