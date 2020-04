Crida per cantar «Tot sona», de Dàmaris Gelabert, el dimarts 21d'abril

El Bages serà un clam, que agrupa més de 90 entitats de la comarca, proposa tornar a sortir als balcons per cantar una mateixa cançó. La data escollida és el 21 d'abril i la cançó, Tot sona, de Dàmaris Gelabert. A les 12.27 s'emetrà per les emissores de Ràdio Manresa. Després de Corren de Gossos i Bon dia d'Els Pets, els organitzadors han apostat per acostar la iniciativa al públic infantil. Gelabert té milers de seguidors a les xarxes, especialment infants de menys de deu anys. Per tal de facilitar la cantada, s'ha fet arribar a les escoles i llars d'infants de la comarca la lletra perquè la reenviïn a les famílies.