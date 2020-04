Esperant la clientela i un gran 23 de juliol

?La llibreria Utopia de Sallent va celebrar l'any passat 40 anys. Al capdavant, Teresa Bacardit i Antoni Garcia. «No farem Sant Jordi fins al 23 de juliol», diu el llibreter bagenc, que concep la diada com una festa ciutadana al carrer. La Utopia està adherida a Libelista i a #LlibreriesObertes i rep les comandes esperant el que per a ell és fonamental en un llibreter: «que les persones passin per les llibreries», busquin i, si així ho volen, es deixin aconsellar. «El nostre concepte de llibreria no està pensada per vendre best-sellers. No busquem la immediatesa del títol més venut. Intentem tenir un fons plural i divers, d'editorials petites, autors catalans...», que agraeix una clientela que reben de les poblacions veïnes, com Balsareny o Artés. La iniciativa de #LlibreriesObertes la valora, sobretot, pels clients: «te'l compren a tu, volen que la teva llibreria continuï oberta i saps que el primer dia que apugis la persiana te'l vindran a buscar». Es declara «optimista» tot i un Sant Jordi perdut perquè, diu, «els llibreters sempre estem en crisi, anem fent». I confia, i molt, en el 23 de juliol.