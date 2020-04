Propostes teatrals, literàries, musicals i cinematogràfiques omplen la xarxa aquest cap de setmana

Les xarxes continuen omplint-se aquest cap de setmana amb propostes online tant teatrals, literàries, artístiques, musicals com cinematogràfiques. Entre les ofertes online per aquest de setmana hi ha l'Anecdotari impulsat pels teatres de Focus amb els vídeos de directors i actors com Josep Maria Pou, Pere Arquillué, Clara Segura, Bruno Oro, Mònica Pérez i Ivan Morales, entre molts altres. El Grup 62 ha anunciat diverses activitats entre les quals hi ha les trobades amb Toni Cruanyes, Montse Barderi, Gemma Ruiz i Martí Gironell que presentaran les seves obres. També es podran veure de nou els espectacles proposats pel Teatre Lliure, la Sala Flyhard i el Mercat de les Flors.

El Grup Focus amplia la seva oferta de continguts gratuïts online amb un Anecdotari teatral. Des de divendres, als Canals de Youtube i les xarxes socials dels quatre teatres de Focus, Romea, La Villarroel, Goya i Condal, es podran veure les petites càpsules gravades amb la col·laboració d'artistes i gent de la professió teatral com Josep Maria Pou, Pere Arquillué, Clara Segura, Bruno Oro, Mònica Pérez, Ivan Morales, Pau Miró, Pep Sais, Tilda Espluga, Xavi Lloret i d'altres col·laboradors habituals recordant anècdotes de la seva carrera sobre o al voltant dels escenaris. Una nova iniciativa que se suma a la plataforma online www.teatreacasa.cat, des de la qual es pot accedir a les gravacions de obres teatrals i produccions audiovisuals i al concurs #Teatrivial a les xarxes socials dels teatres amb el quals Focus se suma als esforços per oferir entreteniment.

El Grup 62 ha anunciat diverses activitats per aquest cap de setmana. La primera d'elles de la Llibreria Ona és la presentació del llibre 'Un dels nostres' de Toni Cruanyes. El periodista conversarà aquest dissabte a les dotze del migdia amb Laia Torejón, de Llibreria Ona, a través dels seus comptes d'Instagram. A la mateixa hora Montse Barderi presentarà 'La memòria de l'aigua' en una conversa amb Clara M. Clavell, via RTVCardedeu. A dos quarts de set de la tarda la periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà compartirà reflexions, fragments i el 'making off' de la seva novel·la "Ca la Wenling". Les activitats literàries continuen diumenge amb un vermut literari a la una del migdia amb Pep Poblet que interpretarà la banda sonora de 'La força d'un destí' i Martí Gironell llegirà fragments de l'obra.

La regidoria de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, a través de l'Institut Municipal Reus Cultura, va engegar divendres un nou festival que neix arran de la situació de confinament per la crisi del coronavirus. El Festival La música està a casa, que forma part del programa d'activitats Reus@Casa, es podrà seguir dissabte de vuit de la tarda a onze de la nit i diumenge de dotze a tres del migdia. El programa de dissabte i diumenge hi ha noms com Albert Basora, Joan Masdéu, Lobster, Jordi Carré, Pau Puig, Guillem Anguera i Carles Herruz

L'òpera prima del director Álex Montoya, 'Asamblea', es va convertir en la primera pel·lícula a l'Estat que s'estrena directament en una plataforma digital, Filmin, sense passar abans pels cinemes. La cinta s'havia de presentar oficialment al Festival de Màlaga, que va haver d'anul·lar l'edició passada per la crisi de la covid-19. Basada en l'obra teatral dels mateixos autors de 'La gent', és un text sobre la dificultat de prendre decisions de forma comunitària. La cinta, estrenada aquest divendres, està protagonitzada per Francesc Garrido, Cristina Plazas, Greta Fernández, Nacho Fresneda i Sergio Caballero.

L'Acadèmia de Cine dona un impuls a la seva oferta de contingut al seu web amb l'estrena d'un nou canal que impulsa totes les iniciatives que la institució ha posat en marxa en temps de confinament. Amb el nom de Canal Academia, ofereix informació actualitzada de les diverses activitats programades i el contingut posat en marxa –trobada a l'Instagram, podcasts, vídeos, viosionat de pel·lícula-, materials als que s'hi sumen nous formats com masterclass i xerrades a càrrec de reconeguts professionals de cinema.

El Teatre Lliure dedica el contingut de la iniciativa #LliureAlSofà al dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que va morir el passat 6 d'abril, amb l'emissió de 'Dues dones que ballen', estrenat la temporada 2010-2011 amb direcció de Xavier Albertí. Benet i Jornet va escriure 'Dues dones que ballen', un espectacle sobre la solitud de dues dones ofuscades pel dolor, protagonitzat per Anna Lizaran i Alícia Pérez. L'espectacle va ser una coproducció amb EL CANAL-Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona. L'emissió es podrà veure de dijous a dissabte a les vuit de la tarda, i diumenge 19 d'abril a les sis de la tarda. El muntatge, en català, també comptarà amb subtítols en castellà.

Segueix la iniciativa de #LaFlyhardAcasa aquest cap de setmana amb tres espectacles de ciència-ficció, thriller i sàtira política: 'L'última nit del món', de Llàtzer Garcia; 'Es fa fosc', de Jordi Centelles; i 'Estat decepció', de Carla Torres. Es podran veure fins diumenge 19 d'abril a través del Vimeo de la sala. L'Ateneu Popular de Nou Barris també puja al seu web espectacles de circ per a tots els públics.



'Medea' de Thomas Noone

El Mercat de les Flors segueix amb les propostes de menús coreogràfics online per a que el públic pugui gaudir de la dansa amb vídeos d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel Mercat, molts d'ells coproduccions del centre. Fins diumenge es pot veure al novè menú amb 'Medea' de Thomas Noone més un retrat de Wim Vandekeybus i en el menú familiar 'FlexelF', d'Àngels Margarit i la companyia Mudances.

Palau Digital ofereix en 'streaming', de manera gratuïta i en exclusiva a l'estat espanyol, el concert de la 'Segona Simfonia' de Mahler que Gustavo Dudamel va oferir al capdavant de la Filharmònica de Munic i amb la participació de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau el 27 de juny de 2019 al Palau de la Música Catalana. Una proposta que, a través d'Unitel, estarà disponible mentre duri el període de confinament i que se suma a l'actual oferta del portal.

CaixaForum va obrir aquest divendres una finestra a la casa de músics, il·lustradors, directors de cine i dissenyadors a través del cicle Trobades confinades, en el qual participaran l'il·lustrador Paco Roca, la directora de cine Alba Sotorra i músics com Rodrigo Cuevas i Ferran Palau. També ho faran els estudis d'il·lustració i disseny Cabeza Patata i Lo Siento i els fotògrafs Anna Devís i Daniel Rueda. Aquests creadors compartiran a les xarxes socials dels centres culturals de la Fundació 'la Caixa' com estan vivint el confinament, així com les seves preocupacions i habilitats més desconegudes.

La galeria Mayoral presenta 'Aurèlia Muñoz', la primera exposició que es pot consultar online dedicada a una de les artistes tèxtils més importants del segle XX. Es podrà veure fins el 3 de maig. L'exposició s'ha realitzat en col·laboració amb l'Estate de l'artista.