Recollir llibres... quan es pugui

Cada llibreria té la seva casuística però aquests dies totes tenen en comú que mantenen la persiana abaixada. El desconfinament no arribarà per Sant Jordi i el que realment esperen els llibreters és poder tornar a reobrir els seus establiments encara que una de les campanyes més fortes de l'any la donin per perduda. S'intenta, sobretot amb les compres dels fidels lectors via Internet, «salvar els mobles». Segurament no arribaran a pagar despeses però el sector del llibre, com explica el llibreter sallentí Antoni Garcia, de la Utopia, «sempre està en crisi. Difícilment trobaràs un llibreter que s'hagi construït un xalet». Cada llibreria opta per la fórmula que creu més convenient depenent de les seves característiques i a banda d'unir-se, majoritàriament, a les iniciatives nascudes a la xarxa per fomentar el comerç de proximitat, alguns establiments han decidit, a més, potenciar a través de les seves webs els vals o els xecs regal per quan acabi el confinament. Regalar, com mana la tradició... quan es pugui, com la manresana Parcir i la també manresana de llibres de segona mà, Papasseit. Qui té clar que ara no farà Sant Jordi és la Utopia, que espera la data alternativa per celebrar la festa al carrer. Tres experiències que completen el reportatge sobre llibreters i autors d'aquest Sant Jordi a La Revista.