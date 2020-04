Recuperant el xec regal: remena i tria

?A la Papasseit de Manresa, la llibreria de segona mà de la ciutat, no van acabar de decidir fins dimarts, quan es va fer públic que el Sant Jordi alternatiu es traslladava al 23 de juliol, què farien exactament per a una campanya de Sant Jordi als antípodes de qualsevol altra diada. L'única part de venda per Internet de la llibreria, diu Roca, és la que fan al portal todocolección, «amb edicions més especials» i ajuntant les comandes cada 15 dies. Així, i tenint en compte que «nosaltres difícilment ens podem acollir a cap iniciativa concreta i tampoc no volem fomentar la missatgeria sense control», explica Anna Roca, han decidit recuperar el «xec regal, amb la idea que quan obrim els clients tornin a buscar i remenar». Una mica, diu, «per mantenir l'esperit de Sant Jordi: triar i regalar llibres». Així, la persona escollirà l'import i el dijous 23 d'abril el destinatari «rebrà el xec per correu electrònic», que podrà gastar des del primer dia de desconfinament i fins al 23 de juliol. Tot plegat no serà ni de bon tros el «coixí» d'un Sant Jordi. Funcionarà la festa el 23 de juliol? «No ho sé. Ni tan sols sabem si es podrà fer», reflexiona.