Teatres i sales de concerts veuen «inviable» reobrir amb limitació de capacitat

Sales de teatre, dansa i circ, sales de concerts i oci nocturn de Catalunya i l'Estat no veuen «viable cap tipus de reducció de la capacitat» quan reobrin les seves portes després de l'estat d'alarma, ja que convertiria aquestes activitats «automàticament en insostenibles i les estigmatitzaria com a contagioses».

Aquests sectors consideren que amb la mesura que es va imposar inicialment que permetia l'obertura dels espais de pública con-currència de menys d'un miler d'assistents, amb una limitació d'una tercera part de la seva capacitat, gairebé cap activitat serà sostenible mantenint l'estructura prèvia a l'inici de la crisi, i reduint els seus ingressos a un terç.

En un comunicat conjunt, les principals entitats del sector reclamen a les administracions públiques una interlocució urgent per planificar com ha de ser l'obertura, mantenir les ajudes laborals, fiscals i socials, i reclamen que les mesures de reincorporació de les diferents activitats a la normalitat segueixin «uns paràmetres de coherència» i s'apliquin en tots els àmbits en què hi hagi grans concentracions de públic (com els diferents mitjans de transports, centres comercials o grans superfícies), i no de manera exclusiva en l'exhibició d'activitats culturals.