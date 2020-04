Buhos publicaran a la tardor el nou disc 'El dia de la victòria' i anuncien concerts de presentació a Madrid i Barcelona

Buhos publicarà a la tardor el nou disc, 'El dia de la victòria', que es convertirà en el cinquè projecte discogràfic. Després d'un any retirats dels escenaris, la banda de Calafell (Baix Penedès) ha anunciat les dates per als dos primers concerts de presentació, el primer a la Sala Riviera de Madrid el 6 de març, i el segon al Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de març. Les entrades es posen a la venda aquest mateix diumenge. En una entrevista a l'ACN, el cantant del grup, Guillem Soler, ha explicat a l'ACN que una part de les cançons projecte ja estan fetes i tenyides de "l'optimisme, la crítica social i la reivindicació nacional" habitual del grup, però d'altres les acabaran durant el confinament i s'imbricaran "del context actual".

Pel grup, publicar un nou disc és sempre un "símptoma de victòria", sobretot per l'èxit dels dos últims, una idea que queda reflectida ja en el mateix títol. Ara, però, un any lluny dels escenaris els han fet "enyorar" el públic i tocar en directe però, alhora, els ha permès composar amb calma, polir cada cançó i "triar molt". "Fins ara, la resta de discos els hem fet en ruta i la dinàmica ha estat molt diferent", precisen a l'ACN.

La banda manté l'alegria, l'esperança, la reivindicació nacional, la crítica social, la defensa de les minories i d'allò públic com a temàtiques presents a 'El dia de la victòria', molt similar a la dels últims treballs. "És el què som quan ens ajuntem, és el que respirem i es tenyeix en les nostres cançons", explica Soler.

De fet, la seva manera de mirar el món ja queda clara en la primera de les cançons que han avançat, 'A prop dels deus', que fa més d'un any que tenien escrita i que agraeix el suport incondicional del públic. "Els tenim una gratitud infinita", destaca.

Amb tot, reconeix que el període de confinament pel coronavirus tindrà presència en les cançons que encara estaven treballant, però manté una mirada positiva: "aviat hi haurà un renaixement i tindrem moltes ganes de concerts".



Primer concert a Madrid

El grup de Calafell ha decidit anunciar el primer concert de presentació d''El dia de la victòria' a Madrid, on van tocar en la darrera gira i van exhaurir les entrades. "Vam pensar que hi tornaríem i així ho hem fet", explica Soler.

Malgrat que la banda té gran part del repertori en català, sempre inclou en els discos tres o quatre peces en castellà, un fet que assegura que "agrada al públic". Amb tot, l'èxit fora dels Països Catalans creuen que constata que la majoria de la població és "oberta de ment" i té "respecte" per les altres llengües, "molt més del que ens ensenyen els mitjans".

"Al final, nosaltres no fem concerts per les joventuts del PP sinó per gent oberta de ment", bromeja. En aquest sentit, el cantant de Buhos creu que els "problemes lingüístics" no són "tan grans com els polítics intenten fer veure".



Stay Homas, un projecte "compatible" amb Buhos

Enmig del confinament, tres dels membres de la banda que viuen junts han impulsat un projecte conjunt a banda de Buhos, es trata d'Stay Homas, que s'ha fet un lloc destacat en el panorama musical català. "Espero que tingui continuïtat, farem el possible", explica Soler, que no en forma part.

A ell, que no forma part del projecte, l'èxit del nou grup no l'ha sorprès perquè entén que és la conseqüència lògica quan poses sota el mateix sostre "tres tipus com ells tancats en una mateixa casa", que acaben convertint-se en una "bomba de rellotgeria". "Estem davant d'un monstre increïble que ha de ser compatible amb Buhos. Som amics ja ens ho muntarem de la millor manera", avança.