La Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia es queda sense celebració dels 30 anys

La Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia (JOSA) no va poder celebrar ahir els actes que havien programat pels seus 30 anys. El confinament ho va impedir. Per deixar constància que ahir, malgrat tot, era un dia especial per a l'orquestra, els seus integrants van penjar un vídeo en què es veu cada un d'ells, des de casa, interpretant la cançó d'aniversari. Al matí estava previst un concert al Parc de l'Estació Vella amb els músics que han format part de la banda durant aquestes tres dècades, i en el que també havia de participar la JOSA petita, la banda infantil. A la tarda, l'orquestra havia d'oferir una altra actuació. Finalment, s'ha aparcat la celebració dels 30 anys per a l'any que ve. Els responsables de la JOSA van penjar un missatge a les xarxes socials per agrair totes les persones que han fet possible que l'entitat encara estigui activa. «Hem fet un petit vídeo per poder agrair cada persona que ha posat el seu granet de sorra a l'entitat i que l'ha ajudat a créixer dia rere dia!», deien, i emplaçaven a tothom als concerts que hi hagi després de la crisi.