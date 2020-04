El festival FABA anuncia noves dates

La crisi de la Covid-19 ha obligat a posposar el FABA, Festival Artístic del Barri Antic, que salta del 10 al 16 de maig, data inicialment prevista, fins a la tardor, del 27 de setembre al 2 d'octubre, segons han anunciat els seus organitzadors a Facebook.

"Empesos sobretot per l'entusiasme que havia despertat el cartell entre el públic, hem decidit donar-nos una segona oportunitat. Per tant, us comuniquem que, sempre que la situació sanitària i legal ens ho permeti, realitzarem l'edició d'enguany del 27 de setembre al 3 d'octubre del 2020", expliquen els responsables del certamen un comunicat, els quals afegeixen que de moment ja hi ha confirmades per a les noves dates un 90% de les actuacions i instal·lacions previstes. "Tenim moltes esperances, també, amb el 10% restant. Tan bon punt tinguem el cartell acabat, us el farem públic de nou. Moltes gràcies pel suport, i ens veiem a la tardor. Mentrestant cuideu-vos molt", conclou l'escrit.