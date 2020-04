«Tot el que està passant fa pensar a molta gent que cal un canvi»

Karol Green té una sòlida trajectòria com a cantant i com a directora de dues formacions corals de Barcelona i Girona

Karol Green té una sòlida trajectòria com a cantant i com a directora de dues formacions corals de Barcelona i Girona fotografia promocional

Al mal temps, bona cara. I en època de confinament, idees brillants que tenen un gran ressò. Green, vinculada a Sant Fruitós de Bages, on va viure d'adolescent, parla del seu darrer projecte, la creació d'un cor virtual amb una cançó que conté un missatge positiu

Del documental Our Planet, visible a la plataforma Netflix amb el títol Nuestro Planeta, no en destaquen només les belles i imponents imatges de la naturalesa i els animals, sinó també la banda sonora i el missatge d'estima cap al medi ambient que promou. Seduïda per aquests elements, Karol Green, reconeguda cantant i directora coral, va tenir una idea: muntar un grup de veus virtual. I com més, millor. Fins al punt que, el dia 12 d'abril, va tancar el termini de recepció d'àudios amb 378 enregistraments del tema de Steve Price –que interpreta Ellie Goulding– procedents de 20 països d'arreu del món.



No s'imaginava on es ficava?

Tot va començar amb les meves corals. Dirigeixo el Barcelona Soul Choir i el grup Gospelians de Girona. Per a nosaltres, els assaigs són un punt de trobada setmanal molt important, i amb el confinament ens trobàvem a faltar. Vaig pensar què podíem fer per continuar en contacte i vaig pensar que podíem fer un cor virtual.

De quina manera?

Vaig agafar la cançó Circle of Life, de l'Elton John, que surt al musical El rei lleó, vaig fer unes bases i vaig demanar als membres dels dos cors que es gravessin en vídeo interpretant aquest tema. I quan vaig rebre les gravacions, les vaig muntar.

Va quedar amb ganes de repetir l'experiència?

Em va sorprendre la qualitat del resultat perquè va quedar molt bé. Em vaig emocionar i vaig pensar que es podria muntar alguna cosa semblant oberta a tothom. Quan vaig trobar la cançó In This Together, vaig estar tres dies dient-me a mi mateixa que no ho fes, que em complicaria la vida... però al tercer dia ja no vaig poder més i vaig comentar-ho a la gent més propera de les corals i tothom va dir que sí, que anéssim endavant. Tothom s'hi va sumar, va ser emocionant.

Aquest cop, però, àudio sol, sense enregistrament en vídeo.

Sí, vaig descartar el vídeo perquè ja havia tingut molta feina amb el Circle of Life.

Què té el món coral que atrapa tant?

Sempre m'ha meravellat el fet que una coral és un gran lloc, un espai molt maco per unir la gent. La gent d'una coral van junts, tots units, oblidant les diferències que hi pugui haver, polítiques o de qualsevol altres tipus. Ja fa deu o onze anys que porto corals, i abans d'entrar en aquest món no tenia un grup d'amics tan variat, amics que no hauria fet mai en cap altre lloc. Hi ha gent de totes les edats, tots els oficis... una coral és un símbol d'unió.

És amb aquest esperit, doncs, que va decidir que el projecte «In This Together» havia de ser obert a tothom, no només a músics professionals o de formacions corals?

Sí, tot i que en la crida ja avisava que calia fer els enregistraments en bones condicions. Però la iniciativa ha tingut ressò, la convocatòria va sortir a la premsa, i al final hem rebut 378 gravacions. N'hi ha, fins i tot, tres de l'illa de Bermuda! En total, n'hi ha de vint països diferents.

No deu ser fàcil fer sonar 378 veus enregistrades separades.

Evidentment, no serà com si cantéssim tots junts alhora, però tenim un tècnic molt bo, Josué Pascual, que farà la mescla final. Ara estem en la fase d'anar editant els àudios, netejant els sorollets, posant a lloc alguna frase fora de temps..., però no toquem les afinacions, això no. Tenim molta feina, però hi ha un equip increïble, amb Alba Cánovas, Mireia Valentí, Patrícia Martín i Raül Maigí.

Quan podrem escoltar el resultat final?

No tenim una data concreta, esperem que pugui ser a final del mes d'abril. Ho penjarem a Youtube, a xarxes... amb un vídeo. Però tot el projecte s'ha fet de forma voluntària, no és moment per estressar-nos.

L'èxit dels dos cors virtuals l'anima a pensar en nous projectes similars?

No crec que en faci més. A veure, s'ha creat un equip molt maco i sòlid, i ves a saber què més podrem fer, visc bastant al dia. No tenia un pla abans d'organitzar aquest projecte, ni tampoc el tinc ara, ho hem fet perquè estem vivint el moment que estem vivint.

L'ha sorprès, però, l'èxit de la iniciativa?

He flipat molt! No és una cançó que tothom conegui: la gent que hi ha volgut participar se l'ha hagut d'aprendre. I després gravar-ho. Tot plegat, són moltes hores, molta gent. Crec que el que diu la cançó ha ressonat en molta gent.

Un missatge de respecte per la natura i, en el fons, per nosaltres mateixos.

Ara fa falta que estiguem tots junts, que fem cas dels sanitaris, però al darrere de tot el que està passant hi ha molta gent que creu que necessitem un canvi. Hem de conviure més amb la natura.

Creu que amb aquesta iniciativa haurà despertat vocacions?

En el meu bloc, hi ha gent que hi ha deixat comentaris molt macos. Hi ha persones que diuen que tenen ganes de tornar a cantar. És molt emocionant.

Per cert, el mateix Steven Price els va donar suport, oi?

Quan encara no havia decidit si tiraria endavant amb aquest projecte, li vaig escriure. I em va contestar de seguida dient que donava el seu suport a la idea. No és que me'n donés els drets, tal com m'han preguntat algunes persones aquests dies, sinó que em va donar molts ànims.