El compositor igualadí Carles Prat llança una nova proposta de cor virtual amb una peça creada per a l'ocasió

El compositor igualadí Carles Prat llança una nova proposta musical seguint amb la iniciativa del Cor Virtual 'O Sacrum' impulsada arran del confinament de la Conca d'Òdena i en què hi van participar més de 60 músics. Es tracta d'una nova peça que busca comptar amb cantants d'arreu en un projecte que vol fer una aposta per la música i cultura "en un moment de dificultats".

Aquesta segona peça ha estat composada per Prat expressament per a la ocasió, i està basada en l'obra 'Hope is the thing with feathers', de l'escriptora estatunidenca del segle XIX, Emily Dickinson. Es tracta d'una proposta oberta a tothom. Per fer-la, s'ofereix un vídeo amb la partitura i l'àudio generals, i quatre versions amb cadascuna de les quatre veus destacades.

En aquesta ocasió, a més, s'ha afegit als vídeos, la imatge de Carles Prat dirigint per facilitar la interpretació i, a més, l'editorial FICTA, ha posat a disposició de tots els cantants, la peça en PDF de manera gratuïta per afavorir la participació.