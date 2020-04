Una vintena d'artistes s'uneixen per interpretar la cançó «Un Sant Jordi diferent»

Una vintena d'artistes s'han unit per interpretar la cançó "Un Sant Jordi diferent", un projecte nascut les dues últimes setmanes de confinament amb l'objectiu de recollir l'energia "positiva" del missatge "Tot anirà bé!"" La cançó ha estat composta per Salva Racero i Xasqui Ten -que també és responsable de la direcció artística i la producció- amb lletra de Salva Racero, Xasqui Ten i Lídia Coll. Entre d'altres, participen en el projecte Cesk Freixas, Joan Rovira, Guillem Solé (Buhos), Paula Valls, Joan Masdéu, Manu Guix, Sau30, Salva Racero, Nacho Tarrés (Gossos), Pupil.les, Gemma Humet, Jordi Ginesta (Bonobos), Ariadna Vieyra, Alessio Arena, Àlex Pérez, Tildo Muxart, Jos Racero, Miquel Abras, Sara Pi, Nens (Jan i Ada Racero).

La cançó també pretén ser un reconeixement a la generositat dels que treballen per vèncer la malaltia o abastir els mínims essencials i un cant a la solidaritat científica, social, cultural i emocional.

La cançó està gravada i interpretada amb la pretensió d'una celebració conjunta que "englobi a tothom", sigui quina sigui la situació en la qual es trobi. El confinament i la fragilitat individual busquen que es percebi com a col·lectiva, i per tant, 'Un Sant Jordi diferent' inclou la veu i el cant de tothom "confinat entre quatre parets, des dels més desafavorits, a persones que han perdut negocis o que pateixen la malaltia", segons recullen en un comunicat.