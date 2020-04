Jordi Agut, Natxa Nacenta i Adam Majó presenten els seus llibres en les trobades organitzades per Pagès

Pagès Editors ha organitzat des d'avui i fins divendres diferents trobades amb els seus autors a través d'Instagram Live, una iniciativa que s'emmarca en la campa-nya #SantJordiACasa. Entre la vintena d'autors que hi participen presentant el seus llibres hi ha el periodista Jordi Agut (Valls de Tor-roella, 1975), redactor d'esports de Regió7, que avui a les 18.15 h parlarà de Línia de quatre, el segon thriller d'una trilogia on aborda la corrupció en el món del futbol (@ jordiagutparres); la navarclina Natxa Nacenta (Barcelona, 1975), que parlarà de Nines russes, guardonada amb el XXXI Premi Literari de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa 2019. Nacenta, que va va guanyar el Concurs de Relats de Sant Jordi 2015 organitzat per aquest diari, presentarà la novel·la avui a les 13 h i demà a les 12.30 h (@ natxanacenta). I, finalment, el manresà Adam Majó (1968), actualment director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat i columnista d'aquest diari, presentarà Set de mal. Desxifrant el feixisme del segle XXI. Un assaig que exposa com el vell feixisme reinventat demostra la seva extraordinària habilitat per adaptar-se a cada context social i per assumir totes les contradiccions, les pròpies i les dels altres. Majó en parlarà dijous a les 11 del matí (@ adammajo).

Entre les recomanacions de l'editorial lleidatana, a banda de les novetats, hi ha Crònica desordenada de Ciutat Antiga, del periodista Jaume Oliver (Palma, 1975), una novel·la que va sortir publicada el desembre però que ara torna a estar d'actualitat perquè narra, justament, una societat que es veu obligada a sobreviure a les epidèmies que van seguir a un devastador diluvi.