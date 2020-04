llibres venuts a la iniciativa #LlibreriesObertes

20.000

#LlibreriesObertes arribava ahir als 20.000 llibres venuts a dos dies de Sant Jordi. El doble de la xifra de dissabte passat, quan Òmnium Cultural va assumir el projecte i va permetre que les llibreries rebessin des del primer moment el 100 % de l'import de la venda. La iniciativa és «doblement solidària» ja que el preu final del llibre es pot arrodonir a l'alça i els diners es destinaran a programes d'emergència social provocats per la Covid-19. En total, hi ha 400 llibreries dels Països Catalans que s'han sumat a la campanya «Regala un llibre per Sant Jordi», que permetrà a les llibreries ingressar mig milió d'euros fins a la diada. De la Catalunya Central hi participen 26 llibreries.

El portal Libelista anunciava ahir que a causa de la gran demanda no poden assegurar que les comandes realitzades a partir del 14 d'abril arribin el dia 23.