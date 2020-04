El web de Regió7 tanca un mes de març històric amb 52.000 usuaris diaris

L'edició digital de Regió7 va assolir aquest mes de març els 52.000 lectors diaris de mitjana, una xifra rècord que va anar acompanyada de pics superiors als 70.000 usuaris els dies 19, 22 i 23, segons dades certificades per l'empresa auditora OJD. L'ampli cobriment informatiu de la crisi de la Covid-19 fet pel diari s'ha traduït en un creixement de l'audiència d'un 40 per cent respecte al mes de febrer. Tot això, mentre l'edició en paper ha aconseguit mantenir-se en els 28.000 lectors diaris, fet que converteix aquesta capçalera, segons el darrer informe de l'Estudi General de Mitjans (EGM), en un dels diaris de paper de tot l'Estat amb la difusió més estable, amb la mateixa audiència que un any abans i només un 3 per cent menor que dos anys abans.

Com a contrast, tota la premsa d'informació general de Barcelona i de Madrid baixa més d'un 10 per cent en aquests dos anys, essent La Razón (amb un -17 per cent) la capçalera més perjudicada. En aquest mateix informe de l'EGM, les dades reforcen la posició de Prensa Ibérica -a la qual pertany Regió7- i Grupo Zeta com un dels principals grups de comunicació de l'Estat. El conjunt de les seves publicacions supera els 3,1 milions de lectors i els seus diaris acumulen més de 2,25 milions de lectors diaris, xifra que representa el 27 per cent de l'audiència total. És a dir, un de cada quatre lectors de l'estat espanyol s'informa a través d'algun dels diaris de Prensa Ibérica i Grupo Zeta.

Tornant a les dades de Regió7.cat, durant el mes de març, les seccions que més van créixer respecte al mateix més de l'any passat van ser les d'Anoia (un 580%), Manresa (190%), Berguedà (200%), Arreu (160%) i Cultures (125%). Quant als continguts més llegits, lidera el rànquing el primer cas de coronavirus detectat a Manresa; la publicació del certificat d'autoresponsabilitat per part de la Generalitat per aquelles persones que necessiten desplaçar-se durant el confinament; i el primer recompte de casos de coronavirus a Berga.