Una trobada amb Najat El Hachmi, teatre a #LaFlyhardACasa i Jordi Esteva a Foto Colectania, cultura on-line des de casa

El Grup 62 ha anunciat dues activitats per aquest dimecres. La primera, protagonitzada per l'escriptora Najat El Hachmi qui reflexionarà sobre 'El confinament històric de les dones' a dos quarts de set de la tarda. La segona, Martí Gironell i Javier Sierra conversaran sobre literatura i Sant Jordi a les vuit. Aquesta són dues de les propostes on-line destacades del dia.

La Sala Flyhard segueix amb la iniciativa #LaFlyhardACasa i programa 'El niño de la tele' de Marc González de la Varga i Rubén Ramírez i 'La noia de la Làmpada' de Marta Aran fins diumenge. Foto Colectania ha organitzat una trobada amb el fotògraf Jordi Esteva i la cantant Aisha Fay actuarà a través de l'escenari virtual de l'IDILIC Home Stage en el marc de l'IDILIC Festival.

Ona Llibres ha organitzat per aquest dimecres una activitat amb recomanacions de lectures juvenils a les onze del matí amb la Mar (16 anys), la Irene (14) i la Cloe (11), tres joves lectores i clientes de la llibreria Ona. A les set de la tarda, es presentarà virtualment 'Frontal', el nou poemari d'Odile Arqué, publicat per AdiaEdicions. Amb la participació de l'autora, presentada pel poeta Carles Rebassa.

L'editorial Flamboyant ha organitzat per aquest dimecres a dos quarts de set de la tarda un taller de poesia en família sense sortir de casa amb Eve Aixalà, escriptora i autora d''El cuquet de l'amor'.

El primer 'Concert a Casa' de la setmana de l'IDILIC Festival arribarà dimecres a les vuit de la tarda. Aisha Fay actuarà en directe a través de l'escenari virtual de l'IDILIC Home Stage. Com han explicat des de l'organització, la cantant i compositora oferirà cançons d'estils variats que passen pel rock, el soul, el jazz i fins i tot, el pop actual. Ara forma part d'un duo, la seva veu acompanyada d'una guitarra, però ha format part de diversos grups, entre ells, el The Gospel Viu Choir, on va estar més de 10 anys.

Foto Colectania ha organitzat per aquest dimecres una trobada amb el fotògraf Jordi Esteva a les set de la tarda a través del seu Instagram. A la conversa també hi participarà Pepe Font de Mora, director de la Fundació Privada Foto Colectania.

Seguint amb les converses que el CCCB ofereix en línia a través del seu web des de l'inici del confinament, aquest dimecres a dos quarts de set de la tarda els politòlegs Ivan Krastev i Jordi Vaquer parlaran sobre el futur d'Europa després de la crisi provocada pel coronavirus.

L'actriu Bárbara Lennie participa a les set de la tarda amb una trobada amb espectadors en el marc de la proposta #NuestroCineNosUne de l'Acadèmia de Cine i la seva Fundació. Lennie parlarà sobre 'María (y lo demás)', la primera pel·lícula de Nely Reguera.



'Turandot'

L'Auditori ofereix l'òpera 'Turandot' de Giacomo Puccini interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la direcció musical de Kazushi Ono i la producció d'Àlex Ollé. El vídeo estarà disponible a través de 'L'Auditori a casa teva' fins el proper 24 d'abril i correspon a la funció del 20 de juliol de 2019 al Japó. El repartiment de la funció de 'Turandot' l'encapçalen la soprano Iréne Theorin com a Turandot, i el tenor Teodor Ilinc?i com a Calaf. A més de la Liù de la soprano Nakamura Eri i el Timur del baix Riccardo Zanellato, entre altres solistes. Les formacions corals que acompanyen l'OBC són el New National Theatre Chorus, el Fujiwara Opera Chorus Group i el Biwako Hall Vocal Ensemble.

Escriptors, artistes i científics oferiran a les xarxes socials del CaixaForum i CosmoCaixa continguts d'inspiració literària durant aquesta setmana de Sant Jordi. Els autors Alejandro Palomas, Najat El Hachmi, Lorenzo Silva, Luna Miguel, Raül Garrigasait, Antoni Clapés, Bel Olid, Julià Guillamón i Víctor Amela, així com l'artista Mabel Palacín, la crítica d'art Mery Cuesta i l'historiador Enric Ucelay faran recomanacions de llibres a través de càpsules de vídeo. Palomas i Silva oferiran dues conferències sobre la relació entre ciència i literatura, dimarts i dijous, respectivament.

ArtsLibris publicarà i enviarà informació diària online sobre els seus editors, així com les novetats que s'anaven a presentar en la nova edició que havia de celebrar-se aquesta setmana fins al 27 d'abril. Els eixos temàtics de l'edició d'aquest any seran els mateixos: Performace, Pensament i Memòria. Esther Ferrer i Itziar Okariz seran les encarregades de les edicions d'artista de l'edició d'ArtsLibris 2020.

Per la seva part, Andrea Soto Calderón, dirigirà el Seminari Internacional, del qual es compartiran vídeos a través de les plataformes d'ArtsLibris. El seminari es titularà 'El desacato de las formas' i inclourà tres taules rodones que reflexionaran sobre: Què pot ser una publicació d'artista avui? Entre els convidats hi haurà Max de Estebán, Emmanuelle Alloa, Cristina Lucas, Itziar Okariz, María Virginia Jaua i Manuel Segade.