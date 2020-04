Un clàssic per riure, un mestre i un exercici d'estil

Avui, Miquel Sanchis i Anna Roca, de la Papasseit de Manresa, la llibreria de segona mà de la ciutat, es dedicaran a enviar per cor-reu electrònic els prop de 80 xecs regal amb què clients i lectors han volgut fer costat al seu establiment aquest Sant Jordi: «No ens ho esperàvem. Estem molt agraïts, ens hem sentit molt acompanyats», explicava ahir Sanchis: «Sant Jordi és un dia màgic i tothom té ganes de celebrar-ho d'alguna manera». Els xecs regal es convertiran en llibres quan la Papasseit pugui tornar a obrir portes. Sanchis recomana tres llibres que es podran trobar a la Papasseit: un clàssic com Una conxorxa d'enzes, de John Kennedy Toole, «el llibre amb què he rigut més»; les memòries d'infantesa i joventut de García Márquez, Vivir para contarla, «per com escriu i descriu» i Mística conilla, de Jordi Lara, «per l'estil».