Les llibreries reinventen el Sant Jordi

Avui no serà un Sant Jordi habitual. Avui les llibreries estaran tancades i no hi haurà parades als carrers i places. Però si alguna cosa deixarà aquest Sant Jordi confinat és l'agraïment dels llibreters i llibreteres per la «confiança» i el suport que els seus clients han dipositat en els seus establiments. Les iniciatives promogudes les darreres setmanes per comprar, ara, i fer-ho a les llibreries de casa ha convençut i ha tingut més resposta de l'esperada fa uns dies. Els llibreters i llibreteres han hagut de reinventar el Sant Jordi: de la venda al taulell a les comandes a distància rebudes per tots els canals. Una gestió de la feina que no havien fet mai o amb comptagotes. I contents de fer-la.

«La gent vol celebrar Sant Jordi», resumia ahir Dolors Pardo, de la manresana Parcir. La llibreria, que ja venia llibres a través de la seva pàgina web, ha aprofitat una estructura ja muntada per poder enviar a casa dels clients una trentena de paquets diaris la darrera setmana. Avui faran festa, l'impensable en el món precoronavirus. Altres, com Nèlida Fornell, de la berguedana Quatre Cantons, i Isabel Casas, de la igualadina Llegim...?, han centralitzat comandes que preparen per tenir a punt quan puguin reobrir. L'important, com explicava Casas, és que «la cadena de venda no s'ha trencat, no s'ha aturat». Les vendes no tindran res a veure amb qualsevol 23 d'abril, però «tot ajuda». La campanya online de Sant Jordi potser aconseguirà entre el 10 i el 15 % de la facturació.

Entre els llibres més demanats a la Catalunya Central hi ha Boulder, d'Eva Baltasar, Ca la Wenling, de Gemma Ruiz, i Tota una vida per recordar, de Núria Pradas. Alguns dels autors mediàtics del potent Grup 62, per exemple, ni tan sols van arribar al taulell, el que ha fet que «no se'n parli» i que els lectors s'hagin dedicat a «buscar altres títols i recomanacions», explica Cristina Blesa, de la manresana Rubiralta.