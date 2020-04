Un Sant Jordi de carrers buits

Carrers buits i llibreries tancades: aquesta és la prevista i trista estampa de la jornada de Sant Jordi, que els catalans estan vivint a casa en un confinament que s'està fent etern. Sense poder sortir cadascú del seu domicili particular per imperatiu governamental, la imatge que ofereix Manresa al llarg del dijous és desoladora, a anys llum del que s'espera de Sant Jordi, sinònim de festa ciutadana. Però, és clar, ningú no es podia esperar un altre panorama que el que aquí s'ha descrit des del moment que es va anunciar l'ajornament de la gran diada del llibre i la rosa.

Des del moment que la Cambra del Llibre va anunciar l'ajornament de la festa, estava clar que la coreografia i l'atrezzo d'un Sant Jordi normal se'n ressentiria de forma radical. Alguns pocs balcons engalanats i alguna rosa furtiva regalada en un comerç després de fer la compra recorden molt vagament quin dia és avui.

En un altre sentit, però, la venda de llibres s'ha disparat a través de les pàgines web de llibreries i editorials i d'algunes plataformes de distribució. Segons un comunicat emès al migdia, la plataforma Libelista ha triplicat les seves vendes en l'últim mes. I avui, en cinc hores, ja havia rebut prop de 400 comandes, un total de 800 llibres. I pel que fa al mes d'abril, fins el moment, les xifres són de 3336 comandes i un total de 7332 llibres.

