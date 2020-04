The Sing Sang Sung convoca avui una cantada virtual de "Compta amb mi" de Txarango

El projecte "The Sing Sang Sung", del gironellenc Jordi Costa 'Sec' ha convocat una macrocantada virtual de la cançó 'Compta amb mi' de Txarango per a avui. El grup, que fins ara havia fet concerts on el públic participa activament de la sessió i acaba cantant les cançons, ha decidit reinventar-se per fer front al confinament i ha programat una edició especial per a la Diada, a les 4 de la tarda. Sota el lema #CantaAmbMi, el director del grup, Jordi Costa 'Sec' pretén "fer evident que és necessari compartir experiències" i "ajudar-nos uns a altres", i per això s'ha escollit la cançó de Txarango. El grup l'ha arranjat perquè pugui ser apresa i cantada per tothom des del confinament.

A més, es compta amb la col·laboració del programa "Popap" de Catalunya Ràdio, que ahir i dimarts va fe dues "classes" virtuals per ensenyar la cançó. Avui s'emetrà en directe la cantada. Dillins, el gironellenc va oferir un tutorial a través d'Instagram perquè tothom pugués aprendre el tema. Una iniciativa que s'afegeix a les impulsades les darreres setmanes per entitats de Manresa i del Bages amb cantades col·lectives de cançons de Gossos ("Corren"), Els Pets (Bon dia) i la darrera, aquest dilluns, amb Dàmaris Gelabert ("Tot sona").

Segons l'organització, la idea és recuperar els "atributs" de Sant Jordi, que recorden que és una Diada caracteritzada per l'ambient festiu i ple de simbolismes respecte a l'acció col·lectiva i l'amor per les persones i la cultura. "Volem fer més digerible la realitat que vivim amb el confinament i permetre'ns sentir-nos més a prop cantant tots plegats una cançó que convida a l'esperança", asseguren.

"The Sing Sang Sung" és un nou concepte de concert-espectacle on el públic participa activament i assumeix el paper protagonista. Aquesta proposta, pionera a Europa, ha assolit un gran èxit en les primeres edicions l'any 2019 a Puig-Reig, Berga, Menorca, Manresa i Vic, i el passat 1 de febrer al Teatre Poliorama de Barcelona amb l'edició especial Bob Marley Experience.