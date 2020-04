El TNC i el Teatre Lliure decideixen suspendre tota la programació de la temporada

El TNC i el Teatre Llliure van decidir ahir cancel·lar el que queda de temporada davant de la impossibilitat de tirar endavant l'activitat a causa de la crisi provocada pel coronavirus. Al TNC, la mesura afecta els espectacles Les veus interiors, d'Eduardo De Filippo amb direcció de Xavier Albertí, del 7 de maig al 14 de juny a la Sala Gran; Ex-libris, de la companyia Voël, del 9 al 24 de maig a la Sala Tallers; Monroe-Lamarr, de Carles Batlle amb direcció de Sergi Belbel, que s'havia de representar del 14 de maig al 14 de juny a la Sala Petita i Enter Achilles, de Lloyd Newson (DV8 Physical Theatre), que arribava a la Sala Gran del 9 al 12 de juliol. Les entrades que es van adquirir per Internet es reemborsaran directament. Per a les comprades per telèfon o presencialment, el TNC demana que abans del 12 de juliol els espectadors es posin en contacte amb taquilles del teatre.

Pel que fa al Teatre Lliure, a les cancel·lacions ja anunciades, s'hi sumen els espectacles de producció pròpia Una (Raquel Cors), Les tres germanes (Julio Manrique) i Bonus Track (Carol López). El teatre treballa per reprogramar els muntatges al llarg de la propera temporada 2020-21, que està previst que comenci a l'octubre si les autoritats ho permeten. La institució notificarà al públic per correu la cancel·lació dels espectacles i retornarà l'import de les entrades. Des de l'inici de la crisi, el Lliure ja va suspendre Los protagonistas (El Conde de Torrefiel), Sis personatges. Homenatge a Tomàs Giner (Juan Carlos Martel Bayod) i el darrer muntatge internacional de la temporada Les sorelle Macalus (Emma Dante).