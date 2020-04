Tres escriptores pugen al podi dels més venuts a Libelista, que encapçalen dones

Les novel·les "Boulder" (Club Editor) d'Eva Baltasar, "La madre de Frankenstein" (Tusquets) d'Almudena Grandes i "Canto jo i la muntanya balla" (Anagrama) d'Irene Solà configuren el podi del rànquing dels títols més venuts fins aquest migdia de Sant Jordi a Libelista. La plataforma ha batut rècords de vendes per la diada, que la crisi del coronavirus ha obligat a viure a l'interior de les cases, i ha triplicat la demanda l'últim mes. Les comandes continuaven arribant aquest matí i ja són gairebé 800 els llibres adquirits en només cinc hores. Durant l'abril, s'han fet 3.336 comandes i s'han comprat 7.332 llibres.

La resta de posicions del rànquing les completen, per ordre, "Dones Valentes" (Ara Llibres) de Txell Feixas; "Gent normal" (Edicions del Periscopi) de Sally Rooney; "Guillem" (Amsterdam) de Núria Cadenes; el llibre per a infants "Que no t'expliquin contes" (Ara Llibres) de Gala Pont i Natza Farré; "Tardor" (Raig Verd) d'Ali Smith; "La força de la gent" (Ara Llibres) de Jordi Borràs; "Coconut" (Sembra Llibres) de Kopano Matlwa; "Permagel' (Club Editor), també Eva Baltasar; "Gina" (L'Altra Editorial) de Maria Climent; "Ignot" (Edicions del Periscopi) de Manuel Baixauli; "Crims" (La Campana) de Carles Porta i "Terra alta" (Planeta) de Javier Cercas.

Libelista ha rebut prop de 400 comandes, amb un total de 800 llibres de clients de tot l'Estat. La majoria es tramiten per enviar a casa i, seguint la filosofia de la plataforma, beneficien a les llibreries adherides. La tendència d'augment de vendes ja va començar amb l'inici del confinament, quan Libelista va veure duplicades les seves vendes.