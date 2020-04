Vols saber quines són les novetats editorials de casa nostra?

TIGRE DE PAPER



El segell manresà s'implica en causes com l'ecologia i el feminisme

La sobirania popular i nacional és la recepta que l'economista grec Costas Lapavitsas proposa per reformar una Unió Europea convertida en una fortalesa neoliberal. Ho diu a L'esquerra contra la Unió Europea, una de les novetats del segell manresà Tigre de Paper. Silvia Federici signa Bruixes, caça de bruixes i dones, en clau feminista. La crisi ecològica és present al catàleg de Tigre de paper amb La bossa o la vida, de Salvador Lledó. Seixanta relats i fotografies formen els capítols de Brigadistes. Vides per la llibertat, un volum en el que Jordi Martí-Rueda dona visibilitat a un grapat de combatents per la llibertat. Jodi Dean tracta sobre la teoria del camarada a l'assaig Necessitem camarades. I dues novel·les: Amiant, on Alberto Prunetti explica la lluita judicial pel reconeixement de l'amiant com a causa de la mort del seu pare; i La bretxa, d'Anthony Cartwright, sobre la Gran Bretanya del Brèxit.

ANGLE EDITORIAL



Els clarobscurs de la vida forneixen les diverses novetats de narrativa

La narrativa és un dels ter-renys en què el segell d'origen manresà Angle es mou amb solvència. Fidelitat, de Marco Missiroli, on es retraten els dubtes d'un matrimoni, n'és un exemple. Un altre: Un món a l'abast de la mà, de Maylis de Kerangal, l'escriptora francesa que va guanyar el Llibreter amb Reparar els vius. Aquí explora l'art com a camí per conèixer el món a fons. De la barcelonina Sílvia Gruart, Angle en publica En fals, on la protagonista és una jove periodista que descobreix l'opressió que es vivia a l'antiga Alemanya Oriental. Un altre plat fort d'Angle és Un abric verd de penicil·lina, un llibre inèdit del Perich sobre l'educació religiosa en el franquisme editat i prologat pel berguedà Jaume Capdevila, Kap. Mercè Saumell ha fet La Fura dels Baus en quarantena (1979-2019), un recorregut per la trajectòria del grup. David Gesalí i David Íñiguez recullen a Catalunya any zero les imatges de la desfeta del país a la guerra.

EDICIONS DE L'ALBÍ



Els fets de l'octubre del 2017 reviuen en una obra d'Aleix Solernou

Del 20 de setembre al 3 d'octubre del 2017 van passar moltes coses a la Catalunya Central i el periodista santjoanenc Aleix Solernou les explica a La revolta del poble, una de les grans apostes del segell berguedà Edicions de l'Albí per a aquest Sant Jordi. Un volum amb el testimoni personal de molta gent que va viure aquelles jornades intenses, i amb 240 fotografies, moltes de l'arxiu de Regió7. Un autor habitual de L'Albí com Joaquim Sala publica La Patum. Els humans entre la Terra i el Cel. Josep Junyent reflexiona sobre les aportacions de l'Església al nacionalisme català a Al peu del segle. Per la seva banda, Lluís Grifell ha tret El com i el perquè de la Segona Guerra Mundial, un repàs als fets del conflicte bèl·lic. El quart volum de la Narrativa Catalana Completa de Josep Tomàs Cabot i els haikus de Jaume Bonvehí recollits a Paraules callades són altres novetats de L'Albí. I en el terreny infantil, La llum i l'aigua, de Pep Molist i Susanna Ayala, i La sabata i el cavallet de mar, de Mitus Stampa.

FARELL EDITORS



Cuina conventual, cultura popular, història i muntanya en el catàleg

El caputxí manresà fra Valentí de Serra exhibeix novament el saber culinari que atresora al llibre Cuina pairal i conventual, del segell santvicentí Farell Editors. Un receptari extret de vells manuscrits i tractats antics que posa en valor el fet gastronòmic dels convents. Per la seva banda, Elisenda Carballido i Montserrat Enrich publiquen Les ortigues. Remeis, cuina, usos i tradició. En el camp de la història, a La fi de la guerra dels Segadors. El setge de Barcelona (1651-1652) podem llegir la crònica que va fer el governador Josep de Margarit i de Biure. En una altra temàtica, Farell publica Rondallari de Pineda, recollit fa un segle per Sara Llorens, i que Josefina Roma presenta en edició il·lustrada per Waldesca Santana. Per als amants de la muntanya, dues novetats: El Montseny, rutes en cotxe i a peu, d'Òscar Farrerons; i Excursions pels camins històrics del Vallès Occidental, d'Albert Vicens.

LLIBRES PARCIR



Els articles de Pep Garcia a Regió7 prenen forma de llibre recopilatori

Un títol tan suggerent com No recordo haver escrit res de tot això és l'ham amb què el segell manresà Llibres Parcir vol convèncer el lector de submergir-se en el recull de 117 articles escrits pel promotor cultural Pep Garcia a Regió7 entre el 2007 i el 2020. Impressions personals i opinions que configuren un testimoni polièdric de la realitat percebuda des de l'òptica particular d'un dels columnistes de referència del diari. Una altra de les novetats destacades de Parcir és La bona alimentació. Pautes, consells i receptes fàcils per a cada dia, d'Assumpció Zueras i Eva Pío. Una obra de dues dietistes pensada per gaudir del menjar pensant en la salut. El professor Lou Hevly recull tot un seguit de dites angleses -idioms- i les tradueix al català. En el terreny de la novel·la, Parcir presenta dos títols: El conseller, una ficció política de l'advocat Josep Maria Descals; i Enyor, una intriga en clau policíaca de Violeida Sánchez.

PUB. DE L'ABADIA DE MONTSERRAT



Barcelona recorda que la ciutadania es va revoltar contra la Inquisició

Fa dos segles justos, el 10 de març del 1820, la multitud revoltada va assaltar el palau de la Inquisició de Barcelona i el va saquejar. La intervenció del comerciant nord-americà Andrew Thorndike va evitar que la documentació es perdés i avui en dia es troba a la Universitat de Pennsilvània, on Frances Luttikhuizen l'ha pogut consultar per explicar els fets en un llibre amb diversos autors que és una de les novetats de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Montserrat, un Magnificat de roca pren l'expressió que va dir el papa Joan Pau II per titular un volum de text i fotografia on el pare Bernabé Dalmau relata com és l'abadia des del punt de vista del culte. Marina Miralles, per la seva banda, publica L'escolania per dins i per fora. PAMSA presenta també Estacions. Poemes de les dinasties Tang i Song, de Shi Bo; Tant de gust de conèixer-la, senyora Víctor Català, de M. Carme Bernal, Carme Rubio i la il·lustradora Gemma Capdevila.

ALBA EDITORIAL



Una nova traducció de Dostoievski

Una nova traducció d'El idiota de Dostoievski, que signa Fernando Otero Macías, és la joia de la corona del repertori de novetats d'Alba, un segell que té una sensibilitat especial pels clàssics. Escrita després de Crim i càstig, l'autor explica les aventures i desventures d'un jove príncep rus després d'arribar a Sant Petersburg procedent d'un sanatori suís. En el terreny literari, Alba també publica Los reflejos de la luna, d'Edith Warton, una autora àmpliament representada en el catàleg de l'editorial. Dins de la col·lecció de narrativa contemporània, un dels grans de la novel·la nord-americana, John Updike, de qui podem llegir Los Maple. I dins de la sèrie Rara Avis, Alba treu Protege a tus hidas, de Diana Tutton. Una altra de les perles que presenta el segell és Proscritas. Cinco escritoras que cambiaron el mundo, un treball de Lyndall Gordon sobre la vida i l'obra de Woolf, Eliot, Schreiner, Brontë i Shelley. Finalment, cal ressenyar El poder de la presencia, de Daniel J. Siegel i Tina Payne Bryson, que tracta de la importància dels pares en l'evolució del cervell dels nens. I en les col·leccions Petita & Gran i Petit & Gran d'albums il·lustrats infantils, sengles títols dedicats a Astrid Lindgren i Bob Dylan.

ADESIARA EDITORIAL



Les «Odes» d'Horaci sonen en català

El catàleg del segell martorellenc per a Sant Jordi arriba tal com l'havia previst l'editor Jordi Raventós, a qui el confinament va enxampar amb tres obres a impremta. Així, qui ho desitgi pot adquirir ja la traducció de Jaume Juan Castelló de les Odes d'Horaci, una de les fites de la poesia universal. Adesiara és un segell que es dedica al cultiu dels clàssics i, en aquesta línia, s'inscriu la traducció de Dues històries de Praga, on un jove Rainer Maria Rilke deixa veure el seu talent a través de dues històries sobre la seva terra natal i a la infantesa. De Boris Pilniak, un autor executat per l'estalinisme, en podem llegir ara en català Història de la lluna inapagada, que va provocar un gran escàndol el 1926. A Erewhon, Samuel Butler va explorar durant la segona meitat del XIX els clarobscurs de la civilització europea. Al segle IV aC, Menandre va exhibir el seu talent dramatúrgic i Adesiara ens mostra l'única comèdia sencera que ens ha arribat, El malcarat. Entre les novetats també tenim El viatge meravellós d'en Nil Holgersson per Suècia, de la Nobel Selma Lagerlöf, un clàssic juvenil per a totes les edats; l'assaig L'Anticrist, de Josep Roth; i el Poema del bosc, del calafí Alexandre de Riquer.