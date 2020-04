L'e-book solidari del fotògraf Sergi Boixader ja ha recaptat 5.000 euros

«Estem molt contents de la repercussió que ha tingut la idea. Arribar als 5.000 euros en quatre dies és per agrair». Ho explicava ahir el fotògraf navassenc Sergi Boixader (1992), que, amb el també fotògraf Marc Currius, d'Arenys de Mar, amb qui l'uneix una llarga amistat i hores i hores d'esperar mirant l'objectiu, han recopilat les seves millors fotografies en un e-book solidari que destinarà tots els beneficis a la campanya #JoEmCorono, liderada pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, que busca donatius per a la investigació contra la Covid-19.

Mirades és el títol d'aquest llibre digital que reuneix un centenar d'imatges espectaculars de paisatges i indrets de Catalunya, combinats amb poemes i versos d'autors com Jacint Verdaguer o Joan Maragall. La idea de recopilar les imatges «i treure'n un profit» solidari se'ls va acudir fa quinze dies. Durant els darrers 10 anys, Boixader i Currius han fet més de 500.000 fotos de paisatges de Catalunya. La feina per aconseguir «la imatge somiada» els ha portat a fer més de 300.000 quilòmetres amb cotxe, pujar a més de 150 cims i passar més de 700 dies a la natura. Un exemple: «Per trobar la imatge del Pedraforca quan sortia el sol hi vaig anar més de 50 matinades», explica Boixader.

En el llançament de la iniciativa a les xarxes, diumenge, ja van recaptar més de 400 euros i la intenció era, explicava el navassenc, recollir entre 2.500 i 5.000 euros. L'agraïment d'Oriol Mitjà, ahir, a través de Twitter, qualificant el llibre digital de «meravella», «ha empès a difondre» la iniciativa. Ahir, també, s'hi sumava l'actor Quim Masferrer.

El llibre es plantejava «com a idea de regal per aquest Sant Jordi virtual» però, com assegura el fotògraf navassenc, allargaran «la campanya fins al 30 d'abril tot i que pugui continuar oberta perquè qualsevol aportació serà útil per lluitar contra aquest virus. És un granet de sorra però tot serveix». Mirades es pot descarregar aportant un donatiu a través del web www.byaurea.com/mirades. «No hi ha import mínim ni màxim, el que importa és sumar-se a la iniciativa», remarca Boixader.

El llibre digital també s'ha enviat al Centre Penitenciari de Lledoners «per tal que els presos independentistes i la resta d'interns puguin visualitzar-lo a les sales d'informàtica del centre i des d'allí es farà extensiu a la resta de presons de Catalunya».

L'obra es divideix en cinc capítols (llum, aigua, aire, cosmos i vida) i alterna paisatges emblemàtics com Montserrat o el Delta de l'Ebre, amb d'altres de més desconeguts com la Punta d'en Sureda, de Lloret de Mar. Moltes d'aquestes imatges, han estat premiades en concursos nacionals com el FotoMontseny, exposades en galeries d'art i publicades en revistes com Descobrir Catalunya o Pyrénées Magazine.