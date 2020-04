«The head», de Mediapro i amb guió dels germans Pastor, s'estrena el 12 de juny

The head, la sèrie de The Mediapro Studio, en associació amb Hulu Japó i HBO Àsia, amb guió dels germans Àlex i David Pastor s'estrenarà el 12 de juny a 30 països, incloent-hi el Japó, el sud-est asiàtic, els països nòrdics i Espa-nya, on es veurà en exclusiva a OrangeTV. The head, dirigida per Jorge Dorado, és un thriller de supervivència ambientat en una estació polar a l'Antàrtida del qual ja s'ha presentat el primer tràiler i les primeres imatges. John Lynch, Katharine O'Donnelly, Tomohisa Yamashita, Alexandre Willaume, Laura Bach, Sandra Andreis, Amelia Hoy, Chris Reilly i Richard Sammel formen part d'un repartiment internacional amb la col·laboració d'Álvaro Morte i Mònica López. En total són sis episodis de 50 minuts de durada. The head ha estat adquirida també per la plataforma de streaming brasilera Globoplay, on s'estrenarà en els pròxims mesos.

La sèrie, amb diàlegs en anglès, danès i suec, s'ubica a l'estació internacional Polaris VI, a l'Antàrtida. Per al rodatge s'ha utilitzat un plató de 2.000 metres quadrats, a Tenerife, on es va aixecar el decorat de l'estació científica on transcorre la major part de l'acció, reproduïda a escala real, segons la productora.