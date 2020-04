CompartimMontserrat rep més d'un miler d'imatges per a un vídeo que es penjarà avui

L'acció #CompartimMontserrat, que demanava fotos de la muntanya per compartir a les xarxes, ha rebut mes de 1100 fotografies enviades per 347 persones fins la data prevista, dissabte al migdia. Però, ahir, continuaven arribant. Aquest matí, amb el material recopilat, es penjarà un vídeo que servirà de felicitació a les Montserrat. Entre les nombroses imatges, algunes de ben curioses, com l'enviada per un noi amb la un tatuatge de la silueta de Montserrat al seu braç.

Fer fotos de la muntanya de Montserrat per reunir-les i compartir-les a les xarxes socials ha estat la nova iniciativa que va proposar dijous la plataforma El Bages és un clam, oberta a totes aquelles persones que des de casa seva veien el massís bagenc.

Actualment són 96 les entitats que formen part de la plataforma El Bages és un clam, que fins ara havia convocat la ciutadania a cantar des dels balcons, amb Gossos i "Corren"; Els Pets i "Bon dia" i, dimarts passat, amb Dàmaris Gelabert i "Tot sona". L'aposta de la plataforma per la fotografia ha estat un èxit. Totes les accions empreses fins ara tenen com a objectiu, expliquen els organitzadors, «fer més suportable el confinament amb petites dosis ludicosocials» a la vegada que es pren consciència que «com a entitats i organitzacions de diversa índole formem part d'una comunitat, el Bages»