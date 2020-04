L'Escolania canta des del confinament per celebrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat

L'Escolania de Montserrat ha cantat des del confinament per celebrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat, el 27 d'abril. Cada any l'escolania canta per commemorar l'efemèride, però enguany, amb el confinament per la crisi del coronavirus, els joves s'han hagut de reinventar. Així, han entonat la cançó 'Nigra Sum', de Pau Casals, de manera telemàtica, cadascú des de casa seva, i ho han ajuntat en un mateix vídeo. La cançó escollida pretén representar "la nova primavera" que sempre arriba després de l'hivern, "per cru que sigui". La direcció ha anat a càrrec de Llorenç Castelló i l'acompanyament al piano de Vicenç Prunés.