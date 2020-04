La previsió dels rodatges a Manresa es manté pensant en un calendari de final d'any

El 20 de març, l'equip de rodatge d' Hache havia de filmar al pati del Casino de Manresa escenes d'una revetlla de festa major amb la participació de Xàldiga. Però la irrupció del coronavirus ho va suspendre tot, inclosa la planificació del final del rodatge que la segona temporada de la sèrie de Netflix havia de fer a Manresa aquesta primavera. No ha estat l'única. Aquest mes de juny, el director mallorquí Daniel Monzón havia de començar la filmació a la capital del Bages de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la del gironí Javier Cercas Las leyes de la frontera (2012), una producció del també gironí Edmon Roch (Ikiru Films). Tot està aturat, com explica Aleix Farrés, tècnic responsable de la Manresa Film Comission, l'oficina municipal encarregada de coordinar els rodatges. Però no cancel·lat: «La intenció de l'equip d' Hache, com la de Daniel Monzón, és engegar quan es pugui».

Amb la meitat de la temporada rodada, l'equip d' Hache, explica Farrés, encara havia de filmar 4 o 5 dies més a Manresa: «S'haurà de reestructurar el calendari i probablement se suprimirà o es comprimirà alguna seqüència. S'haurà de veure quines són les mesures per al sector». A hores d'ara, diu Farrés, «tot s'ha endarrerit i es treballa pensant en quadrar dates l'últim trimestre». Així, Las leyes de la frontera, que havia de començar rodatge a Girona tot i que «el gros de la pel·lícula s'ha de filmar a Manresa», explica Farrés, s'ha traslladat, de moment, a la tardor. Sempre pendents, subratlla, «de com evolucioni la pandèmia». El rodatge del nou film de Monzón traslladarà la capital del Bages als anys setanta en un retrat de la Girona quinqui de la Transició. L'Anònima serà un dels platós de rodatge –amb dos o tres escenaris diferents– i la previsió és filmar en interiors d'habitatges particulars i exteriors en diferents barris de la ciutat.

No eren els únics projectes que la Manresa Film Comission tenia sobre la taula quan es va suspendre tota l'activitat. Un anunci, un documental i un altre llarg que, de moment, també, han quedat aturats: «Hi ha incertesa però el que és clar és que no podrem absorbir-ho tot al mateix temps».