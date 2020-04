«We are one: A Global Film Festival», el nou certamen digital de cinema i Youtube solidari

Vint festivals internacionals de cinema i YouTube han anunciat aquest dilluns el nou certamen 'We are one: A Global Film Festival'. Es tracta d'un certamen de cinema digital i solidari que durarà deu dies a partir del 29 de maig i s'exhibirà exclusivament a través del popular web de vídeos. La programació serà gratuïta i recollirà programació de festivals de cinema com la Berlinale, Cannes, Locarno, Sant Sebastià, Sundance, Toronto, Tribeca o Venècia, entre d'altres. Amb tot, els espectadors podran fer donacions, i el festival destinarà els beneficis al Fons de Resposta Solidària a la covid-19 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

'We Are One: A Global Film Festival', iniciativa de Tribeca Enterprises i YouTube, se celebrarà del 29 de maig al 7 de juny i inclourà pel·lícules, curtmetratges, documentals, música, humor i xerrades. La programació completa s'anunciarà més endavant.