L'Abadal Music Fest es posposa al mes de setembre | Arxiu particular

El celler Abadal i la productora cultural Victori Produccions posposen la primera edició de l'Abadal Music Fest, que inicialment s'havia de celebrar a mitjans de juny, als dies 19 i 20 de setembre, arran de les mesures que pretenen evitar la propagació del Covid-19.

Les noves dates de setembre s'acompanyen també d'un canvi en els horaris dels concerts, per tal d'adequar-los millor a la nova època en que tindrà lloc el festival:

— Dissabte, 19 de setembre: Blaumut - 21h

— Diumenge, 20 de setembre: Damaris Gelabert - 12h // Elena Gadel i Manu Guix - 20h

Per motius d'agenda, en aquesta nova data el festival no podrà comptar amb la interpretació inaugural d'Andrea Motis.

Aquest festival inèdit a la Catalunya Central que busca fusionar vi i música en un entorn únic de vinya i bosc es complementarà, tal com estava previst inicialment, amb una zona gastronòmica i chill out per tal d'oferir als assistents una proposta variada de la mà de diverses food trucks, una barra de vins, i també una petita zona market amb una oferta cuidada i de qualitat.

Es poden comprar les entrades a abadalmusicfest.com