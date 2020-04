Montserrat des de la finestra de casa

Ara ja són més d'un miler de Montserrats i en seran més. L'acció #CompartimMontserrat, que demanava fotos de la muntanya fetes des de casa per compartir a les xarxes, ja té el primer vídeo de confinament penjat i l'1 de maig en tindrà el segon. L'èxit de la convocatòria ha fet que els organitzadors, la plataforma El Bages és un clam, que ja agrupa 98 entitats de la comarca, obri una segona edició de #CompartimMontserrat.

Ahir al vespre, el vídeo, un muntatge de 6 minuts creat per Jaume Ferrer, tècnic del teatre Kursaal, ja havia tingut prop de 5.000 visualitzacions. La primera convocatòria va rebre unes 1100 fotografies enviades per 347 persones fins la data prevista, dissabte al migdia. Però en van continuar arribant i els promotors van decidir obrir un segon termini que s'acabarà demà, dimecres, a les 9 del vespre. De moment, ja es compta amb les fotografies de més de 120 persones que no es van poder incloure en el vídeo d'ahir. Es poden enviar a elbagesesunclam@gmail.com.

El vídeo comença amb una felicitació a totes les Montserrats, Monts, Muntses... que ahir celebraven l'onomàstica i amb la cançó de fons Tanca els ulls, de Txarango, desfilen per la pantalla les diferents fotografies, mes de 350 de les 1.000 rebudes de diferents poblacions del Bages. A més de les de Manresa, moltes de Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar; també de Sant Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Castellgalí, Santpedor, Súria, Callús, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador, Cabrianes, Sallent, Navarcles... I algunes de fora del Bages, com Olesa de Montserrat, Collbató o el Bruc. Si n'arriben més de l'Anoia, expliquen els promotors, seran benvingudes.

Una de les propostes d'El Bages és un clam era escriure una paraula que suggerís el massís de Montserrat en el moment de fer la fotografia. I les més repetides són fortalesa, identitat, impressionant, màgia i natura. El vídeo s'acaba amb un agraïment a tots els participants amb una llista dels noms.