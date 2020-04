El videoclip del projecte «In This Together Choir», de Karol Green, s'estrena el dia 2

El videoclip editat per Mireia Valentí, que té l'acompanyament musical de Dani Campos (piano), Ana Carla Maza (violoncel) i Aleix Tobias (percussió), evoca en imatges el missatge de la cançó, que va compondre Steven Price i va cantar Ellie Goulding per a la sèrie. La peça In This Together fa un cant a l'estima pel medi natural i els animals i és, alhora, un clam d'esperança en un futur millor.

La mescla de les 388 interpretacions -se n'hi van afegir deu més a darrera hora- ha anat a càrrec de Josué Pascal i un equip de voluntaris que ha donat un cop de mà en l'edició de les veus. Tot el projecte té un caire altruista. Per això, els organitzadors manifesten «la nostra més sincera gratitud a totes les persones que s'hi han implicat» i, també, «l'alegria perquè la idea hagi estat tan ben rebuda i hagi assolit una participació altíssima que ha sobrepassat les previsions amb escreix».

L'ànima del projecte ha estat la cantant Karol Green, catalana d'arrels sud-africanes que va viure durant la seva adolescència a Sant Fruitós, localitat a la qual se sent molt vinculada. A més de la seva carrera com a cantant, és directora de les formacions corals, Barcelona Soul Choir i Gospelians de Girona.