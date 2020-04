La primera edició de l'Abadal Music Fest es trasllada del juny al 19 i 20 de setembre

El celler Abadal i la productora cultural Victori Produccions posposen la primera edició de l'Abadal Music Fest, que s'havia de celebrar a mitjans de juny, per la pandèmia del coronavirus. El certamen, inèdit a la Catalunya Central, que busca fusionar vi i música en un entorn únic de vinya i bosc, s'ha traslladat als dies 19 i 20 de setembre. Les noves dates s'acompanyen, també, d'un canvi en els horaris dels concerts i la baixa d'Andrea Motis, que, per problemes d'agenda, no podrà oferir l'actuació inaugural. Es manté, però, la resta del cartell. Blaumut, que presentarà el seu nou disc, 0001, publicat el febrer, actuarà dissabte dia 19, a les 21 h. El festival serà un dels primers escenaris de la banda. El concert es maridarà amb una copa d'Abadal Rosat. Diumenge 20 serà el torn del concert familiar de Dàmaris Gelabert (12 h) amb la seva nova gira Planetarium; i a les 20 h actauran Elena Gadel i Manu Guix amb una proposta conjunta inèdita. Pel maridatge, el celler proposarà una copa del seu nou vi Abadal Matís. Entrades: abadalmusicfest.com