Els teatres catalans veuen «inviable» obrir amb un terç de l'aforament

La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, assegura que obrir amb un terç de l'aforament és "inviable" i "continua estigmatitzant els teatres". Vidal lamenta que el govern espanyol no hagi escoltat les demandes d'un sector en què el distanciament social a l'escenari i a la platea és "complicat d'aplicar". L'associació creu que els espais i festivals públics, com el Grec, "poden ser més solidaris" i obrir abans de l'estiu "amb un risc que per a l'empresa privada seria impossible d'assumir". "Seria molt positiu que assumissin aquesta activitat escènica i que hi haguessin gires, perquè és molt perjudicial que es perdi el contacte del públic amb el teatre durant tants mesos", ha dit a l'ACN Vidal.

ADETCA, en consonància amb les associacions teatrals de tot l'Estat, veu positiu l'anunci de reobertura abans de l'estiu, però considera "absolutament inacceptable" i "inviable" fer-ho en les mesures establertes pel govern espanyol. "El que estàvem demanant precisament és que no se'ns condicionés amb aquest terç d'aforament, i és el que ha sortit. Per al sector privat és inviable celebrar activitat teatral amb un terç", ha assenyalat Vidal.

La presidenta dels teatres catalans considera "exagerada" la limitació a un terç "quan en alguna fase d'aquest pla de desconfinament es permet que els locals de culte obrin amb un 50%". "Benvingudes les fases, però no s'ha tingut en compte que nosaltres, com el servei de transport públic, no podem estar parlant de terços, és impossible", reitera Vidal.

En aquest sentit, lamenta que no s'hagi consensuat amb el sector la tornada a l'activitat. "Aquesta fórmula és ruïnosa", assegura. Per tal de fer poder fer front a una futura reobertura, es demana que es prorroguin mesures com els ERTO per causa de força major més enllà de la finalització de l'estat d'alarma, a més de les ajudes econòmiques directes al sector.

ADETCA està en vies "d'exigir" una interlocució que "porten reclamant des de fa setmanes", amb l'aspiració tant del sector públic com del privat "d'arribar a presentar una temporada amb el 100% de l'aforament". L'associació també demana una interlocució amb l'administració per poder "entendre la norma" perquè "genera molta confusió". "En alguns casos suposem que hi haurà excepcions, per poder fer gires teatrals que són en moviment per tot el territori", ha explicat Vidal sobre les restriccions entre províncies.