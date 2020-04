La temporada del Kursaal, el Conservatori i la Plana s'acaba amb 27 espectacles suspesos de 50

La programació del primer semestre del Kursaal, teatre Conservatori i Plana de l'Om de Manresa, aturada des del 12 de març, queda definitivament suspesa. Les diferents pròrrogues de l'estat d'alarma per l'evolució del coronavirus i la incertesa sobre el desconfinament progressiu han fet que, d'acord amb les companyies, el Kursaal hagi pres aquesta decisió. En total, des del 12 de març fins al juny, dels 47 espectacles programats abans de la pandèmia se'n suspendran 27 i se'n reprogramaran 23: dos a l'agost; cinc al setembre; tres al novembre; un al desembre i la resta, a partir del febrer del 2021. Els dos espectacles reprogramats per al 19 de juliol ( El silenci dels telers al teatre Conservatori i Suite Toc a la Sala Gran del Kursaal) continuen a la graella, en espera de les properes directrius.



Suspesos el maig i el juny

Quant als espectacles suspesos definitivament aquest maig i juny (13 en total), a la Sala Petita del Kursaal s'ha anul·lat el concert d'Antonio el Remendao previst per al 7 de maig; l'espectacle per a públic familiar So de lluna amb Celeste Alías programat per al 17 de maig; el concert de Marcel Casellas Trio del cicle d'Arrel, previst per al 30 de maig. I el concert del nou disc de Jo Jet i Maria Ribot, que ja s'havia reprogramat per al 7 de juny. Al teatre Conservatori s'han suspès el concert de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic del 2 de maig; l'òpera còmica L'occasione fa il ladro de Rossini, que s'havia de representar el 24 de maig; l'obra teatral Armas de construcción masiva, programada per al 29 de maig; l'espectacle Amb veu de dona, que ja havia estat reprogramat al 31 de maig; i el concert de Músiques de la Patum previst per al 4 de juny. Pel que fa a la Sala Gran, s'ha suspès l'òpera Macbeth, prevista per al 6 de maig, també el concert que l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu havia de fer al Kursaal el 9 de maig; el concert de l'Orfeó Manresà i el Cor del Conservatori de Música de Manresa del 10 de maig. I el concert del Duo Ditirambo, el 17 de maig, a l'Espai Plana de l'Om dins del cicle ¾ de Música. L'aturada de l'activitat a les escoles i centres educatius també ha fet que els espectacles finals dels projectes educatius del Kursaal (Rexics, Cantaxics a les escoles, Cantània, Fem Òpera i Tots Dansen), adreçats a alumnes d'entre 2 anys fins a 4t d'ESO, hagin hagut de suspendre les edicions d'enguany.



Entrades i taquilles

El teatre ja ha contactat amb les persones que havien adquirit localitats i ja s'ha iniciat el procés de devolució de l'import de les entrades. El Kursaal ofereix la possibilitat que aquest retorn es faci en forma de val, que es pot gastar durant un any; una opció per contribuir a mantenir el teatre en aquest moment d'aturada. Les taquilles continuaran tancades fins a nou avís però l'atenció queda garantida de manera virtual. Per qualsevol dubte o informació es pot contactar per correu electrònic a info@mees.cat.