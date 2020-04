Venda 'on-line', dispensadors de gel, mampares a les taquilles: mesures per a la tornada al cine

Per a l'adaptació dels cinemes a a la reobertura parcial, la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) ha elaborat un decàleg de mesures. El protocol inclou el «foment» de la venda d'entrades on-line com a via principal, així com el pagament amb targeta si es fa físicament.

A les taquilles, reforçades amb mampares, se substituirà l'habitual estripada de l'entrada pel seu control visual. Es col·locaran cartells informatius (a les sales i a les webs) indicant les mesures sanitàries i la distància física que s'haurà de respectar en el local.

En aquest sentit, els establiments col·locaran indicadors de distància al terra, s'espaiaran les projeccions de pel·lícules i s'esglaonaran els horaris d'accés. A més, es distribuiran dispensadors de líquid hidroalcohòlic i s'incrementarà la freqüència de neteja a les instal·lacions i a les superfícies de contacte freqüent. Quant al control de capacitat, es vetllarà per respectar la distància física i s'establirà la restricció de públic d'acord amb la capacitat de cada sala per complir el terç del total obligat.

L'única excepció serà per a les persones que convisquin plegades, a les quals es facilitarà assistir junts, mantenint la distància respecte a la resta d'espectadors. Els treballadors hauran de tenir equips de protecció especial.